

Türk Sineması'nın oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı kimliğiyle tanınan Yılmaz Güney hakkında, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Söz konusu paylaşımda Savcı Engin'in 'Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır. Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin' ifadeleri üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Milletvekili Tanal açıklamasında, sosyal medyada yapılan bu paylaşımın bir yargı mensubuna yakışmadığını belirterek, bunun açık bir skandal olduğunu ifade etti. Savcının mahkeme olmadığını vurgulayan Milletvekili Tanal, 'katil, terörist, vatansız' gibi ifadelerle hüküm kurulamayacağını, kamuoyu infazı yapılamayacağını ve toplumun hedef gösterilemeyeceğini söyledi.

Paylaşımın Anayasa'da yer alan masumiyet karinesi ile adil yargılanma ilkesini ihlal ettiğini belirten Milletvekili Tanal, bunun yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına doğrudan zarar verdiğini dile getirdi. Savcının algı oluşturamayacağını ve düşmanlaştırıcı dil kullanamayacağını kaydeden Tanal, bu paylaşımın yargıyı siyasete alet eden bir anlayışın yansıması olduğunu ifade etti.

Mahmut Tanal, açıklamasının devamında,' Savcı, algı üretmez. Savcı, düşmanlaştırmaz. Savcı, hukuk adına görev yapar. Bu tweet, yargıyı siyasete alet eden bir zihniyetin dışavurumudur ve HSK'nın derhal işlem yapmasını gerektirir. HSK'yı göreve davet ediyoruz. Bu hukuksuzluk cezasız kalamaz' dedi.

ŞANLIURFA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE