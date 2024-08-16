Şahbaz, depremden etkilenen Adıyaman'da sağlık sorunlarını incelemek ve değerlendirmelerde bulunmak için İl Sağlık Müdürlüğü, Eczacılar odası, Tabipler Birliği ve sağlık kurumlarını gezdi. Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşlarla görüşerek onların sorunlarını dinledi. Şahbaz'ın ziyaretinin amacı, deprem sonrası yaşanan sağlık sorunlarını yerinde görmek ve CHP'nin bu konuda alacağı önlemleri belirlemek olduğu bildirildi. Ziyarette CHP İl Başkanı Engin Doğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım, CHP İl Gençlik Kolları üyeleri ve basın mensupları yer aldı.

CHP İl Başkanı Engin Doğan yaptığı açıklamada : “Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gölge Kabinemizin Sağlık Bakanı Sayın Zeliha Şahbaz Başkanımız bizleri ziyaret etti. Bir dizi ziyaretlerde bulunduk kurumlarımızı gezdik. Sağlık ocaklarımızla ilgili hastanelerimizle ilgili Adıyaman'da deprem sonrası ampute olmuş, birçok kronik rahatsızlığı devam eden hastalarımızla ilgili bilgiler aldık. Eczacı Aralısı, Tabipler Birliği, İl Sağlık Müdürümüz birçok kurumlu görüşlerini Sayın Genel Başkanımız dinledi. Öncelikle buraya geldi, halkımıza, partimize, tüm hemşerilerimize onur verdi, şeref verdi. Çünkü Sayın Genel Başkan Yardımcımızın gelmesi bizim için sahipsiz olmadığımızın, yalnız olmadığımızın her zaman değerli başkanlarımızın elleri bizlerin üstünde, halkımızın üstünde. Sorunlarımızda problemlerimizde her zaman inisiyatif alacaklarının bir ispatıdır. Cumhuriyet halk Partisinin gelecekteki iktidarında da tabi ki bu inisiyatif icraat dönecek. Kesinlikle ama kesinlikle bu sorunların çözümü olacak. Bunun da bir işaretidir, habercisidir. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret ettik. Onun da ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Sözü çok uzatmadan Sayın Genel Başkan Yarımcımıza vermek istiyorum. Sağ olun, var olun. “ ifadelerini kullanarak Şahbaz'ın Adıyaman ziyaretinin, CHP'nin depremzede halkın sorunlarına duyarlı olduğunu ve onları yalnız bırakmayacağını gösterdiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Sağlık Bakanı Zeliha Aksaz Şahbaz yaptığı açıklamada “18 ay gibi bir sürede ne değişti” sorusu dikkat çekti. Açıklamasında: “6 Şubat depreminde çok büyük acılar yaşadık ve en büyük acıları yaşayan illerimizin başında da Adıyaman geliyor. Gerçekten büyük bir yıkım oldu, çok büyük can kayıplarımız var. Ben öncelikle Adıyamanlı hemşehrilerime geçmiş olsun ve baş sağlığı dilemek istiyorum. Ve depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı saygıyla ve sevgiyle anmak istiyorum. Aradan geçen 18 ay gibi bir sürede ne değişti? Sağlık hizmetlerimizde ne gibi değişimler oldu? Bunları görmek için Adıyaman’dayız. Aslında deprem bölgesini geziyoruz.”

“Deprem bölgesinde bu sağlıkta dönüşüm programının enkaz altında kaldığını gördük”

Şahbaz konuşmasının devamında “Kahramanmaraş’taydık, Malatya’daydık, bugün de Adıyaman’dayız. Yarın Gaziantep, Kilis ve Hatayı ziyaret edeceğiz ilerleyen süreçte. Ve bu bölgelerde daha önce yaptığımız ziyaretlerde çok büyük bir yıkım vardı. Sağlık hizmetleri veren kurumların, binaların görevi nasıl yaşanan, içinde nasıl ikamet edilen binaların görevi sadece orada yaşayan insanların sağ çıkmasıysa hastanelerin görevi, sağlık kurumlarının görevi de daha ağırdır. Onların sorumluluğu da depremden sonra bu büyük yaşanan doğa olayından sonra ayakta kalıp insanlarımıza hizmet vermeye devam etmeleridir. Fakat maalesef biz bunların deprem bölgesinde gerçekleşmediğini görüyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetleri veren ASM binalarımız, eczanelerimiz, hastanelerimiz bu depremde yıkıldılar ve içinde sağlık emekçilerimiz hayatını kaybetti. Depremden sonra da hizmet verilmediği için çok büyük kayıplar yaşadık. Bu süreçte şunları gördük. 2003 yılında sağlıkta reform denilerek bir sağlıkta dönüşüm programı uygulanamaya başlandı. Daha önce kamu eliyle verilen hizmetler koruyucu sağlık hizmetleri birinci basamak ikinci basamak da tam bir ticarileşme, özelleşme ve sermayeye rant aktarma projesine dönüştürüldü. Sağlık artık ticari bir metaya dönüştü ve bu şekilde ülkemizde yönetilmeye başlandı. Fakat biz deprem bölgesinde bu sağlıkta dönüşüm programının enkaz altında kaldığını gördük. Sadece aile sağlık hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimlerinin bir cari ödeme yapılarak onların üzerine bırakılması kira, oranın iletme giderleri gibi her şeyinin onlara bırakılması koruyucu sağlık hizmetlerinin bu dönemde hepsi yıkıldı ve sonra denildi ki aile hekimlerimize gidin koneynerlarınızı bulun kendi hizmetinizi kendiniz verin dendi. Çok büyük bir sağlıkta dönüşüm bu depremde enkaz altında kalmıştır, sağlık hizmeti enkaz altında kalmıştır. Bunun ağır bedellerini burada yaşadık, canımızla ve sağlığımızla ödedik. Şu anda da bu mağduriyetler devam ediyor. “ diyerek mağduriyete dikkat çekti.

“Eksiklikler kapatılmaya çalışıyor”

Bugün Eczacılar Odamızı ziyaret ettik, Adıyaman Tabip Odamızı ziyaret ettik. Sağlık Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Aradan 18 ay geçmesine rağmen hala konteyner da hizmet veren aile sağlığı merkezlerimiz var, eczanelerimiz var ve hastanemizde de tek hastane üzerinden, eğitim araştırma hastanesi üzerinden sağlık hizmetleri verilmeye çalışılıyor ve bu kapatılmaya çalışılıyor eksikler.

Özel hastanelerden bir tanesi ayakta kullanılabilecek durumda. Adıyaman'ın sağlık hizmetleri anlamında da çok büyük mağduriyetler yaşadığını görüyoruz. Bugün bize ifade edilen çok acı bir gerçek vardı. Bu da bölgede çok büyük psikolojik travmaların yaşandığı, intihar oranlarının arttığı yönünde. Özellikle uzun kaybı olan hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın çok ağır bir yaşam koşulları altında dayanma gücünün kalmadığı ve burada bu bölgede bir psikolojik tedavi projesinin başlatılarak Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiği yönünde bugün bilgiler aldık. Tabii biz bu bilgileri daha önce Hatay'da yaptığımız Kasım ayında yaptığımız ziyarette de bu istenmişti bizden. Biz bunu sayın o dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettik. Fakat aradan geçen onca zamana rağmen herhangi bir girişimin olmadığını, herhangi bir gelişmenin olmadığını ve insanlarımızın Bu travma sonrası yaşadıkları kayıplar sonrasında artık hayattan bir tükenmişlik sendromuyla birlikte hayatlarından vazgeçme noktasına geldiğini görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.

Adıyaman'da ve deprem bölgesinde hızlı bir şekilde psikolojik destek hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından sunulmalıdır ve Bu yaşanan travma göz önüne alınmalıdır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devlet bir aile sağlığı merkezi yapamayacak kudrette değildir.

Onun için birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği eczaneler, aile sağlığı merkezleri hızlı bir şekilde devlet tarafından inşa edilerek halkımızın hizmetine sunulmalıdır. Birinci basamak hizmetleri kamu tarafından verilmelidir. Özellikle deprem bölgesinde bu çok acil bir ihtiyaçtır. Onun dışında burada projesi yapıldığı söylenen hastanelerin ve yapımı devam eden ikinci basamak hastanemizin bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Biz Adıyamanlı hemşehrilerimiz olarak bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Buranın ihtiyaçları uzun kaybı yaşayan vatandaşlarımızın protez ihtiyaçları bunun dışında diğer tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçlar bir an önce ücretsizı bir şekilde karşılanmalıdır. Sağlık bir ticari meta değildir. Sağlık bir haktır. Hepimiz için tüm vatandaşlarımız için ücretsiz, eşit, nitelikli ve ulaşılabilir olmak zorundadır. Bu hakkı bu hizmeti vermek devletin en büyük sorumluluklarından bir tanesidir. Neredeyse var olma nedenidir. Çünkü sağlık yaşam demektir. Ve yaşam hakkı da kutsaldır. Sözlerime burada son vermek istiyorum. Ve buradaki gelişmelerin takipçisi olacağımızı Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adıyaman'la depremde kayıp yaşayan illerimizle dayanışma halinde yaraları sarmak için çalışacağımızın sözünü veriyorum. Burada Adıyaman'da biz gururla söz ediyoruz, gururla taşıyoruz. Belediyemiz emin ellerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Abdurrahman Tutdere Başkanımız burada Adıyaman'la hemşehrilerimizin büyük bir güveniyle ve desteğiyle göreve geldi. Ben öncelikle Adıyaman'a teşekkür etmek istiyorum ve kendisine güvendiğimizi örgütümüzle birlikte, Adıyaman örgütümüzle birlikte başkanımızın yanında olduğumuzu tüm Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adıyaman'ın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve kendisine başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum.

“Şahbaz’dan Özel’e Adıyaman’dan geçmiş olsun dileği”

Genel Başkanımızın bir ayağında küçük bir kırık olayı oldu. Ama birkaç gün içinde destekle yürüyebilecek. Kendisine bu arada geçmiş olsun dileklerimizi de Adıyaman'dan iletmek istiyorum. Tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizle birlikte, sizlerle birlikte.

”Hastanelerin yapımının takipçisi olacağız”

Bugün Sayın İl Sağlık Müdürümüzle görüştük. Kendisi çalışmaların devam ettiği yönünde bize bilgiler verdi. Tabii ki tek eğitim araştırma hastanesi var şu anda, 400 yataklı bir hastanemiz var. Ama burada çok fazla hekim ve personel açığımız var. Çünkü burada barınma sorunu yaşayan hekimlerimiz buradan tayin istediler ya da emeklilik ayrılarak gittiler. Burada bu sorunların çözülmesi için sadece hastane yapmak yetmeyecek. Hastanelerin mutlaka yapımının takipçisi olacağız. Buraya daha fazla hekim tercihi olması için, tayin olması için, sağlık personellerinin burada hizmet yapmak için, gönüllü bir şekilde yapması için öncelikle koşulların düzeltilmesi gerekiyor. Burada en önemli sorun barınma sorunu. Sağlık personelleri için, sağlık çalışanlarımız için barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. Ve burada ağır koşullarda çalışmanın karşılığı olarak da bir pozitif ayrımcılık uygulanması gerekiyor. Aile hekimlerimiz için nüfus anlamında azalan nüfuslar karşısında gelirlerinin azaldığı bulunamayan ulaşılamayan hastalar üzerinden takip edilmesi gereken koruyucu ekimlik anlamında gelirlerine düşürülerek cezai işlemler yapıldığı bunların hepsinin duyumlarını alıyoruz. Bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Burada çalışan halkımıza hizmet veren aile ekimlerimize nüfus azaldığı için gelir kaybı değil, tavandan ödeme yapılarak özendirici bir uygulama yapılması gerekiyor. Aksi takdirde burada barınamayan, burada çok ağır koşullarda yaşamak zorunda kalan, ağır çalışma koşulları altında ezilen sağlık emekçilerimizin bir süre sonra onlar da tükenerek buradan ayrılmak zorunda kalıyorlar ya da Tayin nedeniyle de tayin durumunda da gelemiyorlar. Çünkü onların da aileleri var, onların da çocukları var. Daha yaşam koşulları uygun olan bölgeleri tercih ediyorlar. Onun için biz bu hastanelerin bir an önce inşa edilerek buradaki sağlık sorunlarının çözülmesi anlamında bunun takipçisi olacağız. Ama Sağlık Bakanlığının da çalışanlarımız için bu desteklerini yani sağlık emekçilerimiz için destek vermesi gerekiyor.

“Maymun Çiçeği ciddiye alınması gereken bir durum”

Biz bu olayın takipçisiyiz. Sayın Sağlık Bakanımızın herhangi bir endişeye gerek yoktur. Herhangi bir burada bir pozisyon almaya gerek yoktur şeklinde bir açıklaması var. Biz bunun karşılığında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü artık insanlar çok hızlı bir şekilde seyahat ediyorlar, ülkeler arasında gidip gelmeler oluyor. Bunun yanı sıra çok sayıda Afrikalı öğrenci ülkemizde öğrenim görüyor. Onun için gelen, dışarıdan Türkiye'ye gelen, Afrika'dan gelen ya da hastalığın görüldüğü bölgelerden gelen misafirlerimize Öncelikle bir muayene yapılması gerekiyor. Hastalık var mı? Bunun tespiti. Onun dışında vatandaşlarımızın uyarılması gerekiyor. Buna bir sörvey konulması gerekiyor. Biz bunları basın açıklamamızda dün gerçekleştirdik. Bunu sosyal medyadan paylaştık. Basınla da paylaştık. Ciddiye alınması gereken bir durum bu. Yani Sayın Sağlık Bakanımızın ifade ettiği gibi herhangi bir endişe edilecek durum yoktur demekle bu iş geçiştirilecek bir durum değil. Çünkü covid salgını olduğunda da dönemin sağlık bakanı biliyorsunuz endişe edilecek bir şey yok demişti. Ama arkasından pandemiyle birlikte çok büyük bir acı yaşadık ağır koşullar yaşadık. Bunun için ciddiye alınması gerekiyor diye düşünüyoruz.

Kahta Belediye Başkanı Hallaç'ın ismi MHP ve YRP ile anılıyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, Kahta Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Can Hallaç, çalışma ekibini oluştururken tartışmaların odağı oldu.

Adıyaman Belediyesi'nden önemli isimleri Kahta'ya transfer eden Hallaç, yeni ekibindeki bir kişinin kendisiyle aynı soyadı taşıması nedeniyle nepotizm eleştirilerinin hedefi oldu.

AK Parti Kahta İlçe teşkilatı ile Belediye Başkanı arasında son haftalarda gerilim yaşandığı iddiaları, belediye başkanı Mehmet Can Hallaç ile AK Parti İlçe Başkanı Osman Çetinkaya arasında kameralar önünde meydana gelen bir tartışma ile belgelenmiş oldu. Tartışmanın merkezinde ise belediyede yaşanan akraba kayırmacılığı iddiaları yer alıyor.

Kahta'daki siyasetin gerilimli bir hal almasına yol açan tartışmanın sinyali haftalar öncesinden gelmişti. Özellikle belediyede akraba kayırmacılığı yapıldığına dair iddialar, hem Kahtalılar hem de parti içindeki isimler arasında ciddi bir tartışma yarattı. Çetinkaya'nın Hallaç'a yönelik eleştirileri, bu tür uygulamaların belediyenin imajını zedelediği ve halkın güvenini sarstığı yönünde.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise bu iddialara karşı kendisini savunarak, belediye yönetiminde adaletli bir tutum izlediğini ve iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, bu konu Kahta'da siyasi bir kriz haline dönüştü.

Kameralar önünde yaşanan tartışma sonrasında, AK Parti İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın görevinden alınacağı, Belediye Başkanı Hallaç'ın ise disipline sevk edileceği iddia edildi. Bu iddiaları, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın, Yeniden Refah Partisi'ne katılacağına dair iddialar takip etti.

Adıyaman ve Kahta gündemini meşgul eden gelişme üzerine, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Partili Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Resul Kurt'un da devreye girdiği ancak yaşanan sorunun ulusal basına da yansıması sonrası, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın da konuya el attığı bildirildi.

AK Parti'den Kahta Belediye Başkanı seçilen Mehmet Can Hallaç, yaşanan gelişmeler üzerine farklı partilerin ilgi odağı oldu. İddialara göre, Yeniden Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, Hallaç'ı transfer etmek için görüşmeler yapıyor.

Kahta'da uzun zaman sonra belediyeyi kazanan AK Parti'deki bu gelişmeler, Kahta'da güç savaşları olarak nitelendirilirken, Kahtalı seçmen, yaşananların Kahta'yı belediye başkanının değil, farklı isimlerin yönetme arzusundan kaynaklandığını iddia ediyor.

Kaynak : PHA