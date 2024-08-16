AFAD turizm çarşısında yer alan AKEDAŞ'a ait kabloların açıkta bırakılması nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf Perre Haber Ajansı muhabirine konuştu. Beğendi Fast-Food işletmecisi Mehmet Yağcı, iş yerindeki dolapların sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle arızalandığını ve dolayısıyla ciddi maddi kayıplar yaşadığını belirtti. Yağcı, "Kablonun oradan gitmesi zaten devlet ve millet olarak suçtur. Elektrik kurumunun bu konuda mutlaka çözüm bulması lazım. Sürekli bu sıkıntıyı yaşıyoruz, bize sahip çıkan kimse yok," dedi. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yardım isteyen Yağcı, elektrik kesintilerinin öğlen servisinde büyük sıkıntılar yarattığını ifade etti.

"Yer üstündeki kablo tehlike arz ediyor"

Çarşıda bulunan Sizin Kasap’ın sahibi Cebrail Korkut ise, iş yerinin önündeki AKEDAŞ kablosunun yerde açıkta olduğunu ve bir arabanın bu kabloyu ezmesi sonucu elektrik kesintisi yaşandığını dile getirdi. "Biz 1-1,5 seneye yakın buradayız, o kablo orada açıkta duruyor. Zaten bir kere deprem oldu, bir de bu sıkıntılar darbe vuruyor. Biz bunları hak etmedik 186’yı arıyoruz ama buraya bile bağlı değil Kahramanmaraş’a bağlı. Yani burada yetkili kimse yok yani buranın bir müdürü yok yetkilisi yok. İşçiyi oradan yolluyorlar işçi adama ne diyelim geliyor bağlantısını yapıyor gidiyor. Ben ona soruyorum AFAD bunu gömecek diyor o diyor yok TEDAŞ gelecek kim gömecek bunu? En son ben gömeceğim kardeşim. Yani durum bundan ibaret." diyerek tepkisini dile getirdi. AFAD çarşısında Hac ve Umre işi yapan Mehmet Tunç konuyla ilgili: "Adıyaman, Acıyaman oldu, sahipsiz bir memleket her yönüyle," sözleriyle özetleyerek, şunları söyledi: "Deprem sonrası iş yerlerimiz yıkıldı, bize geçici olarak bu çarşıyı verdiler. AFAD sağ olsun, başta elektriğimizi birkaç ay kendileri ödedi, sonra aboneliklerimizi kendimiz çıkardık. Ancak buraya gelip elektriği bağlayan ekiplere, 'Bu yer üstündeki kablo olmaz' dedik. 28 iş yeri bu kablodan elektrik alıyor. Yüksek gerilim hattı, Allah korusun, bir gün bir araba üzerinden geçerse büyük bir felaket yaşanabilir. TEDAŞ yetkilileri ise bir şey olmaz dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA