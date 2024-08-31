Okul Kıyafeti Masrafları Zirve Yaptı

Engin Doğan, okul kıyafeti masraflarının geçen yıla göre yüzde 75’in üzerinde arttığını ifade etti. "Geçtiğimiz yıl pantolon, gömlek ve süveterden oluşan klasik üçlü takım için ortalama 1.550 lira harcayan veliler, bu yıl aynı ürünler için yaklaşık 2.500 lira ödemek zorunda kalacak. Bir öğrencinin klasik üçlü takımı, ayakkabısı, fermuarlı ceketi ve eşofman takımı için en az 7.200 lira bütçe ayırmak gerekiyor. Bu da velilerimizi ciddi bir ekonomik çıkmaza sürüklüyor" dedi.

Kırtasiye Giderlerinde Fahiş Artış

Okul kıyafeti masraflarının yanı sıra kırtasiye giderlerinin de büyük bir yük haline geldiğine dikkat çeken Doğan, kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarının yüzde 79’u bulduğunu söyledi. "Geçtiğimiz yıl en temel kırtasiye malzemelerine ortalama 1.157 lira harcanırken, bu yıl bu rakam yüzde 78,82 artarak 2.069 lira oldu. Sırt çantası fiyatları yüzde 102,24 artışla 900 liraya, resim defteri fiyatları yüzde 118,42 artışla 166 liraya çıktı. Veliler, kırtasiye malzemelerindeki bu artışlarla baş edemez hale geldi" diye konuştu.

“Eğitim Kalitesinin Yerlerde Olduğu Ülkemizde...”

Doğan, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından bile yoksun bırakıldığını vurguladı. "Bir öğrencinin okul kıyafeti ve kırtasiye malzemeleri için toplamda 9.269 lira harcama yapması gerekiyor. Bu maliyetlerle velilerimizin baş etmesi mümkün değil. Bu iktidar, öğrencilerin ayaklarını yalın, çantalarını deftersiz, velileri parasız bırakmıştır. Eğitim kalitesinin yerlerde olduğu ülkemizde öğrencilerin en temel okul malzemelerine bile muhtaç bırakılması, iktidarın en büyük ayıbıdır. Acilen önlem alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'den Hükümete Çağrı

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, hükümetin öğrenci ve velilerin üzerindeki bu ekonomik yükü hafifletmek için bir an önce adım atması gerektiğini belirtti. Eğitimde eşitliğin sağlanması ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için iktidarı sorumlu davranmaya davet etti.

Kaynak : PHA