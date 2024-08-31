Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede. Açlık kan şekerim 341, Hba1c ise 13.5 çıkmıştı. Maalesef durum böyleydi. Bir yıldır sağlıklı beslenme ve sporla değerlerim düştü ama yeterli değil. Doktorlarım, stresin şekeri tetiklediğini söylediler. Bugün uzun toplantılar sonucu, bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı önerdiler."

"Sosyal Medya Stres Oluşturuyor"

Sanatçı, doktorlarının sosyal medyanın kendisinde stres yarattığını düşündüğünü ve bu nedenle sosyal medya kullanımını bırakma kararı aldığını açıkladı. Bu süreçte, sayfasını Ahbap ekibinin yöneteceğini belirten Levent, "Bir müddet konserlerimle, stüdyo çalışmalarıyla ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağım. Sayfamı Ahbap ekibi yönetecek. İhtiyacı olanlara direkt ulaşacaklar yine" ifadelerini kullandı.

"Haydi Bana Biraz Müsaade"

Sağlıklı yaşam sürecinde kendisine destek olan uzmanlara teşekkür eden Levent, takipçilerine "Haydi bana biraz müsade. Arkamdan çok konuşmayın" diyerek, esprili bir şekilde veda etti.

Haluk Levent, hem müzik kariyerine hem de deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine odaklanarak bir süreliğine sosyal medyadan uzak kalacak. Sanatçının sağlık durumu ve aldığı kararlar, hayranları ve takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak : PHA