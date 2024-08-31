Program, işsizlerin hem meslek edinmelerine hem de çalışma disiplinine alışmalarına yönelik tasarlandı. Bu kapsamda, işsizler haftada üç gün çalışarak deneyim kazanacak ve cep harçlığı alacak.

Haftada 3 Gün Çalışma ve Günlük 566 TL Cep Harçlığı

İşgücü Uyum Programı çerçevesinde, katılımcılar kamu kurumlarında haftada üç gün çalışacak. Çalıştıkları her gün için günlük 566,73 TL cep harçlığı alacak olan katılımcılar, aynı zamanda SGK primlerinden de faydalanacak. Programın süresi en fazla 10 ay olarak belirlenirken, bu süreçte işsiz bireylerin iş tecrübesi kazanmaları ve iş gücü piyasasına uyum sağlamaları hedefleniyor.

Kapsamlı Eğitim Süreci

Programın ilk dört haftasında, katılımcılara haftalık 37,5 saatlik bir eğitim verilecek. Bu eğitimler, meslek edinme ve kişisel gelişim konularına odaklanacak. Eğitimlerin ardından katılımcılar, kamu kurumlarında üç gün boyunca çalışarak tecrübe kazanacaklar. Programın son iki haftasında ise iş arama eğitimleri verilecek. Bu sayede katılımcıların özel sektörde iş bulma şansları artırılacak. Eğitim süresince katılımcılar, çocuk bakımı, ağaçlandırma, tarımsal üretim, hayvancılık, parkların bakımı ve geri dönüşüm gibi alanlarda da deneyim sahibi olacaklar.

Programa Katılım Koşulları

Programa katılmak isteyen bireylerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Katılımcıların 18 yaşını doldurmuş, son bir ayda sigortalı olmamış ve yaşlılık ya da malullük aylığı almayan kişiler olması gerekiyor. Ayrıca, başvuracak bireylerin hane gelirinin asgari ücretin neti ile dört katı arasında olması gerekmekte. Bu şartları sağlayan ve İŞKUR’un aktif işgücü programlarına ya da işsizlik sigortasına katılmamış bireyler programa başvurabilecek.

Üniversite Öğrencilerine de Fırsat

Program, üniversite öğrencileri için de büyük bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, eğitimlerine devam ederken kamu kurumlarında çalışarak hem tecrübe kazanabilecek hem de cep harçlığı alabilecekler. Bu sayede, gençlerin iş hayatına erken adım atarak tecrübe kazanmaları ve mezuniyet sonrası iş bulma şanslarının artırılması hedefleniyor.

Daha Fazla Kişiye Ulaşma Hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın daha az maliyetle daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Yılmaz, "Bu program, iş arayanların yeteneklerini geliştirerek özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracak" şeklinde konuştu. Programın geniş kitlelere yayılması ve işsiz bireylerin iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor.

Genel Değerlendirme

Kamuda 3 gün çalışma ve cep harçlığı sunan bu yeni istihdam modeli, hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşsiz bireyler, bu program sayesinde hem gelir elde edecek hem de iş deneyimi kazanarak özel sektörde iş bulma şanslarını artıracaklar. Türkiye’de işsizliği azaltmaya yönelik bu tür yenilikçi çözümler, toplumun farklı kesimlerinden olumlu tepkiler alıyor ve iş gücünün nitelik kazanmasına katkıda bulunuyor.

Kaynak : PHA