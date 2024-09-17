"Meclis'e Soru Önergesi Verdi"

Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a yönelik verdiği soru önergesinde, sağlık hizmetlerinin Anayasa ile güvence altına alınmış en temel insan haklarından biri olduğuna dikkat çekti. Sosyal devletin görevinin tüm vatandaşlar için nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sağlamak olduğunu belirten Bulut, "Milyonlarca işsiz ve geliri olmayan vatandaş, GSS prim borçları nedeniyle icra tehdidi altında" diye konuştu.

"İşsiz Vatandaşa İcra Takibi Vicdansızlıktır"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 3 milyon 167 bin kişinin işsiz olduğunu, gerçek işsiz sayısının ise 10 milyonun üzerinde olduğunu kaydeden Bulut, gelir testi sonucu borçlu duruma düşen işsizlerin, mezun olup iş bulamayan gençlerin ve esnafların mağdur edildiğini vurguladı. Bulut, “Sosyal Güvenlik Kurumu, hiçbir geliri olmayan işsiz vatandaşlara GSS borçları için yasal takip başlatıyor. Bu durum sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmıyor,” dedi.

"Bakan Göktaş'a Sorular Yöneltti"

CHP'li Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a şu soruları yöneltti:

GSS prim borcu olan kaç vatandaş bulunmaktadır ve SGK'ya toplam borç ne kadardır?

2024 yılı itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gelir testi için başvuran vatandaş sayısı kaçtır?

Gelir testi sonucuna göre kaç vatandaşın hane geliri asgari ücretin üçte birinden azdır?

Kaç vatandaş GSS borcu nedeniyle yasal takibe alınmıştır?

"GSS Borçları Silinecek mi?"

Bulut, ayrıca lise ve üniversite mezunları başta olmak üzere milyonlarca kişinin GSS prim borcuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu borçların silinip silinmeyeceği konusunda bir çalışma olup olmadığını da sordu. "Devlet, bu kişilere yardım eli uzatmak yerine, borçlar için yasal takip başlatıyor. Bu, büyük bir haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bulut, milyonlarca vatandaşın mağduriyetinin çözümü için GSS borçlarının silinmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA