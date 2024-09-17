"Isparta’da İstişare Toplantısı"

Bakan Bolat, AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısı için Isparta’ya geldi. Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gibi isimler katıldı. Bolat, burada yaptığı konuşmada tarımda ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

"Tarımsal Üretimde Rekor Artış"

Bakan Bolat, Türkiye’nin tarımsal gelirini AK Parti döneminde 31 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkardığını belirtti. Tarımsal ihracatın da 3 milyar dolardan 31 milyar dolara ulaştığını ve bu yıl 33 milyar doları aşacağını ifade etti. Bolat, hükümetin tarımsal üretimi desteklemeye devam ettiğini ve çiftçilere 100 milyar TL üzerinde destek sağladığını vurguladı.

"Türk Lirasına Güven Arttı"

Ekonomik gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bolat, Türk lirasının istikrar kazanmaya başladığını ve güvenin arttığını belirtti. Enflasyonun düşüşüyle vatandaşların satın alma gücünün artacağını ve Türkiye ekonomisinin daha da güçleneceğini söyledi. Cari açığın da önemli ölçüde azaldığını ifade eden Bakan, "15 ayda 57 milyar dolardan 16 milyar dolara indirdik," diyerek, döviz ihtiyacının da azaldığını ve Türkiye’nin kırılganlıklarının azaldığını söyledi.

"Ekonomide Büyüme ve Gelecek Beklentileri"

Bolat, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin milli gelirinin 230 milyar dolardan 1 trilyon 200 milyar dolara çıktığını, kişi başına düşen milli gelirin ise 3.600 dolardan 13.300 dolara ulaştığını söyledi. Gelecek yıl bu rakamın 15 bin dolara çıkabileceğini belirtti. Bolat, ekonominin büyüme hızının artacağını ve üretimin de önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını söyledi.

Son olarak, Bolat, Isparta esnafına Halkbank aracılığıyla sağlanan desteklere değindi ve ek olarak 75 milyon liralık bir finansman paketinin de gönderileceği müjdesini verdi.

Kaynak : PHA