Başkan Yılmaz, parti içi baskılar, tehditler ve itibarsızlaştırma girişimleri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı

Yılmaz, açıklamasında “Benim için siyaset, halka hizmetin adıdır. Makam, mevki, koltuk; bu anlayışın ne ön koşuludur, ne de amacı. Susmam artık mümkün değil” dedi.

“Halkın iradesine müdahale edildi”

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, sadece şahsına değil, Gaziantep halkının iradesine de müdahale edildiğini öne sürdü. Parti içindeki bazı isimlerin, belediyeyi bir çıkar aracı olarak gördüğünü ve bu anlayışa karşı bugüne kadar onurluca direndiğini belirtti.

“Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile meclis üyeleri eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül sınırlarını aşmıştır,” diyen Yılmaz, yaşadığı baskıları kamuoyuyla paylaştı.

“Partili meclis üyeleri savcılığa vermek için sıraya girdi”

Yılmaz, istifasına gerekçe olarak çok sayıda olay ve saldırıyı örnek gösterdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Belediye başkan yardımcısının silahlı saldırıya uğraması,

CHP’li meclis üyelerince her toplantıya şahıslar getirilerek tehdit oluşturulması,

Meclis binasında CHP’li meclis üyelerinin birbirine yönelik fiziki müdahaleleri,

Özel ofisinin basılması ve evinin görüntülenerek ailesine tehdit yöneltilmesi,

Sosyal medya üzerinden hakaret, küfür ve itibar suikastı yürütülmesi,

24 kez CİMER’e şikâyet edilmesi,

CHP’li meclis üyelerinin savcılığa şikâyette bulunmak üzere sıraya girmesi.

“Bu yaşananlar artık tahammül edilemez boyuta ulaşmıştır,” diyen Yılmaz, parti yönetiminin ise sessiz kalmayı tercih ettiğini vurguladı.

“Genel Merkez sessiz kaldı, bu yapının parçası olmayacağım”

Yılmaz, CHP Gaziantep İl Başkanlığı, Genel Merkez ve parti yönetiminin yaşananlara kayıtsız kaldığını ileri sürerek, “Bu çarpık yapının ortadan kaldırılması adına en küçük bir adım dahi atılmadı. Bu saldırılara sessiz kalmak, suça ortak olmaktır,” ifadelerini kullandı.

“Şehitkamil halkı bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Yılmaz, hiçbir siyasi çıkarın bu halka hizmet sorumluluğunun önüne geçemeyeceğini kaydetti.

“Babamın yolunda, aynı kararlılıkla”

Konuşmasında babası merhum Ahmet Yılmaz’a da atıfta bulunan Başkan Yılmaz, “Eğer bugün yaşananları görseydi, bu yozlaşmış düzenin bir parçası olmayı asla kabul etmezdi. Onun bana miras bıraktığı değerlerden sapmadan bu yapının içinde daha fazla yer almayacağımı ilan ediyorum,” dedi.

“Yol arkadaşlarımın hukukunu koruyacağım”

Yılmaz, mecliste birlikte görev yaptığı beş üye ile birlikte CHP’den istifa ettiklerini de duyurdu. “Bu karar siyasi değil, insani bir sorumluluktur. Bizim alnımız açık, yüzümüz aktır,” diyen Yılmaz, kendilerine yöneltilen iddialara da açık bir çağrıda bulundu: “Elinde bir belge olan varsa adliyeye versin. Bizim saklayacak sözümüz, korkacak geçmişimiz yoktur.”

“Bu karar bir duruşun ilanıdır”

Başkan Umut Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu karar bir duruşun, bir ahlakın, bir vicdanın ve bir halk sevdasının ilanıdır. Bu karar, onurlu bir mücadelenin, inançla yürünmüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışa vurumudur. Gücünü makamdan değil, halktan alan herkesin yolu daima aydınlıktır.”

Kaynak : PHA