Özel konuşmasında, CHP'nin iktidar hedeflerini, değişim sürecini ve Türkiye’nin geleceğine dair vizyonunu ortaya koydu.

Kutuplaşmaya Karşı Birleşme Çağrısı

Özel, konuşmasının başında Türkiye’de uzun süredir devam eden kutuplaşma ve kavgadan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. “Artık kutuplaşmadan bıktık” ifadesini kullanan Özel, toplumun birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde iktidar olacaklarına inandığını söyleyen Özel, "CHP olarak, toplumun her kesimini kucaklayan, adaletli ve demokratik bir yönetim anlayışıyla iktidara gelmek istiyoruz," dedi.

İzmir’in Önemi ve Geçmiş Seçimlerin Travması

İzmir'in CHP için taşıdığı anlamı vurgulayan Özel, bu şehrin Atatürk’ün mirası olan partinin kalesi olduğunu ifade etti. İzmir halkının CHP'ye her zaman büyük destek verdiğini belirten Özel, geçen yıl yaşanan seçimlerin travmasını en derin hisseden şehirlerden birinin İzmir olduğunu söyledi. “Geçen sene İzmir’de gençlerin gözünün feri sönmüştü, şimdi ise umut doluyuz” diyerek İzmir’in CHP’nin değişim sürecindeki rolüne dikkat çekti.

CHP’nin Gençleşme ve Kadınlara Yönelik Politikaları

Özgür Özel, CHP’nin gençleşme ve daha fazla kadının siyasete katılımını sağlama hedefleri üzerinde durdu. Parti Meclisi’nin yaş ortalamasının 43 olduğunu belirten Özel, bu genç kadrolarla başarıya ulaşacaklarını ifade etti. Gençlerin ve kadınların CHP’nin geleceği olduğunu söyleyen Özel, partinin bu kesimlerin beklentilerine yanıt verecek politikalar geliştirdiğini vurguladı. "Kadınlara ve gençlere büyük önem veriyoruz; onlar bizim geleceğimiz" şeklinde konuştu.

Teknoloji ve İnovasyon: İzmir’in Potansiyeli

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki temasının teknoloji ve inovasyon olmasına değinen Özel, bu temanın Türkiye'nin geleceği için ne kadar önemli olduğunu belirtti. Amerika ile Rusya arasındaki teknolojik rekabeti hatırlatarak, İzmir’in bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Özel, “İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon merkezi haline gelebilir. Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Seçim Sürecinde Yapay Zeka Kullanımı

Konuşmasında yapay zekanın seçim sürecindeki rolüne de değinen Özel, bu teknolojiyi nasıl kullandıklarını ve anketlerin denetimini nasıl yaptıklarını detaylandırdı. Yapay zekanın, aday belirleme ve seçim sürecindeki başarısının altını çizen Özel, bu sistemle belirlenen adaylarla birçok yerde başarı elde ettiklerini söyledi. “Yapay zeka, bize objektif ve bilimsel verilerle hareket etme imkanı sundu. Bu sayede en doğru adayları belirleyerek, seçimlerde halkımızın karşısına çıktık” dedi.

İzmir’e Olan Borç ve Beklentiler

Özel, İzmir’in CHP’ye her zaman güçlü destek verdiğini ve bu nedenle kentin en iyisini hak ettiğini belirtti. İzmir halkının taleplerinin ve beklentilerinin farkında olduklarını ifade eden Özel, CHP’nin bu beklentileri karşılayacak bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğini söyledi. “İzmir’e olan borcumuz büyük. Bu kente ve insanlarına layık bir yönetim sergilemek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Sanata ve Özgür Düşünceye Destek

Konuşmasının son bölümünde sanatçı Suavi’nin Çine’deki konserine yapılan engelleme girişimine değinen Özel, her türlü sanat ve ifade özgürlüğünü desteklediklerini belirtti. “Her kim ki Türkiye'de mağdur olursa, biz yanındayız” diyerek sanatçılara ve özgür düşünceye olan desteğini yineledi. Özel, CHP’nin her zaman özgürlükleri savunan bir parti olduğunu ve bu ilkeye bağlı kalacaklarını vurguladı.

Kaynak : PHA