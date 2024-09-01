Adıyaman Bahçelievler Mahallesi’nde yaşanan trajedi, kentte büyük bir şok ve derin üzüntü yarattı. 3 çocuk annesi Merve D., kocası Ekrem D. tarafından vahşice öldürüldü. Katil koca Ekrem D., dehşet verici cinayetin hemen ardından, iddialara göre çocuklarının gözleri önünde intihar etti.

"Cenazeler Aynı Araçta Morg’a Kaldırıldı"

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri, evde geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Merve D. ve Ekrem D.’nin cansız bedenleri, aynı cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Acılı aile ve yakınlarının gözyaşları içinde izlediği bu trajik olay, tüm şehirde derin bir iz bıraktı.

"Mahallede Panik ve Korku"

Bahçelievler Mahallesi Karamanlar Caddesi’nde meydana gelen olay, mahallede büyük bir panik yarattı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti ve korkunç manzarayla karşılaştı: Merve D. cansız yatarken, Ekrem D. de intihar etmiş halde bulundu.

"Çocuklar Gözleri Önünde Anne ve Babalarını Kaybetti"

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay sırasında evde bulunan çocuklar, anne ve babalarının korkunç sonuna tanıklık etti. Yaşanan bu olay, aile içi şiddetin ne kadar trajik sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada da geniş yankı bulan olay, birçok kişi tarafından kınandı ve üzüntüyle karşılandı.

"Polis Ekiplerinden Geniş Güvenlik Önlemleri"

Olay sonrası, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerini incelemeye aldı. Evin çevresinde toplanan meraklı kalabalık ise polis tarafından uzaklaştırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre, cinayet ve intiharın aile içi tartışmalardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Kaynak : PHA