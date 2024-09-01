"Jandarma Olay Yerinde İnceleme Yaptı"

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda cesedin H.S. isimli bir şahsa ait olduğunu belirledi. Henüz ölüm sebebi belli olmayan H.S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı"

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, vatandaşların da ifadelerine başvurdu. H.S.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak : PHA