“Türkiye’yi Çoğulcu Bir Krizden Çıkaracağız”

CHP Lideri, mevcut hükümetin Türkiye’yi çoklu bir krizin içine soktuğunu ancak çözüm üretmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu iktidar Türkiye’yi adaletten ekonomiye çoklu bir krizin içine soktu ve çıkaramıyor. Milletten yetki alanlar, milleti unuttu. Onların tek derdi koltuklarında biraz daha oturabilmek. Bunun için de sandıktan kaçıyorlar. Ama milletin seçim isteği giderek yükseliyor. Bundan bir yıl önce erken seçim talebi yüzde 28 olarak ölçülüyordu, bugün bu oran yüzde 70’e çıktı. Sandık milletin iradesidir, milletin takvimi başlamıştır."

Özel, hükümetin asgari ücret, emekli maaşı, çiftçilerin sorunları ve işsizlik konularına çözüm üretemediğini ifade ederek, iktidarın "erken seçim taleplerine kulak tıkamasının milletin taleplerini görmezden gelmek" anlamına geldiğini söyledi.

“Erken Seçimin Hazırlığını Yaptık”

CHP’nin erken seçime hazır olduğunu vurgulayan Özel, sandık güvenliği için 180 bin sandık görevlisinin eğitimden geçeceğini belirtti.

"Örgütümüz 180 bin sandık görevlisi atıyor. Hatta birkaç ay sonra sandıklara sahip çıkacak 180 bin kişilik ordu sabah tatbikat yapacak. Bu organizasyonu en iyi şekilde yürüterek, seçim sürecinde hiçbir şaibeye izin vermeyeceğiz."

Özel, aday belirleme sürecinde hata yapmayacaklarını, adayın erken belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Geçmiş seçimlerden ders aldık. 2014, 2018 ve 2023 seçimlerinde adayın geç açıklanmasının yanlış olduğunu gördük. Şimdi erken aday belirleme sürecini başlattık. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim 23 Mart Pazar günü yapılacak. Adayımızı belirlerken milyonlarca CHP’li söz sahibi olacak."

“Mansur Yavaş Ön Seçime Girmeyecek”

Son günlerde basında yer alan tartışmalara da yanıt veren Özel, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının partinin çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirtti. Mansur Yavaş’ın ön seçimde aday olmayacağını duyuran Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Mansur Başkan, ön seçim yarışına girerek partiyi yıpratmayacağını belirtti ve ‘Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara saygılıyım’ dedi. Türkiye’ye umut olmuş iki ismin, yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın, birbirleriyle yarışarak partiyi bölmesine izin vermeyeceğiz. Önemli olan Türkiye’nin kazanmasıdır."

“Erdoğan’a Sesleniyorum: Bizi Yenmenin Tek Yolu Sandıkta Yenmektir”

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunarak, rekabetten kaçmamasını istedi:

"Erdoğan’a sesleniyorum: İçimizi karıştıramayacaksın. Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksın. Yargı aparatlarıyla önümüzü kesemeyeceksin. Bizi yenmenin tek yolu sandıkta yenmektir. Seni rekabete, namuslu bir yarışa, korkmadan karşımıza çıkmaya davet ediyorum."

CHP’nin, Türkiye’de adaleti ve demokrasiyi yeniden tesis edeceğini ifade eden Özel, partisinin erken seçim talebini ve hazırlıklarını hızlandıracağını söyledi.

"Bu millet sandığa gidecek ve Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. CHP kazandığında Türkiye kazanacak."

Kaynak : PHA