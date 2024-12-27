"Milli Gelirin Yüzde 75’i Bir Avuç İnsan Tarafından Alınıyor"

Özel, Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekerek, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslamalar yaptı. Türkiye’de çalışanların milli gelirden yalnızca yüzde 25 pay aldığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"OECD ülkelerinde çalışanlar milli gelirden yüzde 55 pay alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 60-70 arasında. Türkiye’de ise çalışanlar milli gelirin yalnızca yüzde 25’ini alıyor. Dörtte üçünü ise bir avuç insan paylaşıyor. Böyle bir oran dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bu düzeni kökünden değiştirmek zorundayız."

Sığınmacı Sorunu: "200 Milyar Dolar Harcandı, Daha Fazlası Harcanacak"

Sığınmacı meselesi üzerine konuşan Özel, Türkiye’nin bugüne kadar 200 milyar dolar harcadığını ve bu maliyetin giderek büyüdüğünü ifade etti. CHP’nin Suriye politikasını anlatırken, uluslararası destek çağrısında bulundu:

"Bugüne kadar Türkiye 4,5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptı, 900 bin Suriyeli bebek doğdu. Bu süreçte toplamda 200 milyar dolar harcandı. Bu, tüm emeklilere hak ettikleri maaşı 100 yıl boyunca verecek kadar büyük bir meblağ. Üstelik maliyetin büyüğü şimdi geliyor. CHP olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü, demokratik bir rejim inşasını ve sığınmacıların ülkelerine dönüş takviminin hazırlanmasını savunuyoruz. Bu süreçte Avrupa’nın ve dünyanın elini taşın altına koymasını değil, cebine atmasını sağlayacağız."

Özel, Erdoğan’ın sığınmacı politikalarını eleştirerek şu sözleri ekledi:

"Erdoğan, ‘Biz ensarız, muhacir kardeşlerimizi ağırlıyoruz’ diyor. Ancak Bulgaristan Türkleri geldiğinde, Özal’a ‘Onlara neyle bakacaksın’ diyordu. O gün soydaşlarımıza yapılan bu eleştiri, bugün sığınmacılara gösterilen politikayla örtüşmüyor. Bu maliyet, Türkiye halkının sırtında bir yük olarak kalamaz."

Asgari Ücret Eleştirisi: "Sefalet Ücreti Dayatılıyor"

Özel, asgari ücretle ilgili düzenlemelere sert eleştiriler getirerek, hükümetin ekonomik politikalarının milyonları yoksulluğa sürüklediğini söyledi. TÜRK-İŞ’in görüşmelere katılmamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretli sayısı, çalışanların yüzde 65’ine ulaşmış durumda. Bu, Türkiye’nin geldiği ekonomik tabloyu gözler önüne seriyor. Hükümet, çalışanları sefalet ücretiyle yaşamaya mahkum ediyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca kişi, artık bırakın et almayı, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor."

TÜİK’in enflasyon verilerini eleştiren Özel, kurumun güvenilirliğini sorguladı:

"TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri bile gerçeği yansıtmıyor. Sepetlerinde futbol topu, davlumbaz, otel ücreti var. Bu ürünleri asgari ücretli mi alıyor? TÜİK’ten özür diliyorum; pinpon topu yemiyorlar, futbol topu yiyorlar çünkü!"

Tandoğan’da Miting Çağrısı: "Sefalet Ücretine Karşı Sesimizi Yükselteceğiz"

Özel, hükümetin ekonomik politikalarına tepki göstermek için 28 Aralık’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek mitinge çağrıda bulundu. Mitingde emekçilerin, emeklilerin ve işçilerin sesi olacaklarını belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Bu sefalet ücretine, yoksulluk politikalarına karşı ses yükseltmek için herkesi Tandoğan Meydanı’na davet ediyorum. Saat 13.00’te başlayacak bu miting, halkın haklarını aradığı bir mücadele ateşi olacaktır. Herkesin itirazını meydanlarda göstermesi gerekiyor. Bu düzeni değiştirmek için mücadele şart."

"Geçim Olmazsa Seçim Olur"

Erken seçim çağrısında bulunan Özel, ekonomik sorunların derinleşmesinin seçim zorunluluğunu doğurduğunu ifade etti:

"Geçim olmazsa seçim olur. CHP olarak erken seçim için tüm gücümüzle bastıracağız. Bu düzeni değiştireceğiz ve Türkiye’yi hak ettiği refaha kavuşturacağız. Halk kazanacak, millet kazanacak, Türkiye kazanacak."

"Hep Birlikte Başaracağız"

Konuşmasının sonunda mücadele çağrısını yineleyen Özel, tüm Türkiye’ye birlik mesajı verdi:

"CHP’nin 1,5 milyondan fazla üyesi bu mücadeleye hazır. 83 milyon vatandaşımızı, hangi siyasi görüşte olursa olsun onurlu bir yaşam talebiyle birleşmeye çağırıyoruz. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız."

Kaynak : PHA