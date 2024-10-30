Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Özel, Ahmet Özer'in kamuda ve akademide uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunduğunu ve adaylık sürecinde “temiz kağıdı” aldığını hatırlatarak, gözaltı kararının haksız ve temelsiz olduğunu belirtti.

Özel açıklamasında, "Bu yaşananlar, son haftalarda yaşanan olaylardan bağımsız değil. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz ne de size teslim oluruz" ifadelerini kullandı.

CHP’den Özer’e Destek: "Siyasetin Mahkemelerde Dizayn Edilme Dönemi Bitti"

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde gözaltına alınan Ahmet Özer’e destek açıklaması yaptı. Gökan Zeybek, "Esenyurt Belediye Başkanımızın yanındayız. Siyasetin mahkemeler yoluyla dizayn edilme dönemi sona erdi" dedi. Zeybek, Ahmet Özer’in uzun yıllar kamu ve akademi alanında hizmet verdiğini, geçmiş seçimlerde CHP’nin adli sicil kaydını inceleyerek aday gösterdiğini belirtti.

Zeybek, “Ahmet Özer, Esenyurt’ta her iki seçmenden birinin oyunu alarak başkanlık görevine gelmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyada kısıtlılık kararı olduğunu görüyoruz, ancak biz CHP olarak belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

"Millet İradesinin Üstünde Başka Bir İrade Tanımıyoruz"

Gökan Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in Van doğumlu bir profesör olarak Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birinde görev yapmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirterek, “Sahte delillerle siyaset üzerinde vesayet kurma anlayışına müsaade etmeyeceğiz. Milletin iradesinin üstünde başka bir irade tanımıyoruz” dedi.

CHP olarak konuyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceklerini belirten Zeybek, Esenyurt halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Türkiye gündemini değiştirmek amacıyla yapılan bu tür girişimler, ilk seçimde milletin iradesiyle gereken cevabı alacaktır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer’in Gözaltı Süreci

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. CHP yetkilileri, gözaltı sürecine tepki göstererek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak : PHA