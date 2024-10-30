Kıymaz, Atena CNN TV Genel Müdürü Adrian Ursu ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’ye yönelik vize uygulamalarının haksızlık yarattığını ifade etti.

Ziyarette Kıymaz’a GAP Gazeteciler Birliği yönetim kurulu üyeleri eşlik ederken, heyet Romanya gezisi sırasında Romanya-Türkiye ilişkilerine dair temaslarda bulundu. Atena CNN TV Genel Müdürü Ursu, medya grubu bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, grubun bağımsız yayın politikasını ve geniş yayın ağını heyete tanıttı.

“Vize Zorluğu Türk Vatandaşlarına Haksızlık”

Ziyarette Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler üzerinde duran Zeynel Abidin Kıymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Romanya ziyareti sırasında Romen vatandaşlara Türkiye'ye kimlikle giriş kolaylığı tanındığını hatırlatarak, Romanya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize zorluklarını eleştirdi. Kıymaz, “Türkler ve Romenler arasında samimi bir ilişki varken, vize engelleri Türk vatandaşlarına haksızlık oluşturuyor. Romen basınından vize zorluklarının kaldırılmasına yönelik destek bekliyoruz” dedi.

“Romanya’da Kendimizi Evimizde Hissediyoruz”

Romanya’da Türklere gösterilen sıcak ilgiye vurgu yapan Kıymaz, “Romanya’da kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Romen halkı Türklere karşı samimi bir yaklaşım sergiliyor, Türkler de Balkanlar’da Romenleri kardeşleri olarak görüyor. İki ülke arasındaki işbirliği her alanda artarken, vize sorunlarının bu işbirliğine zarar vermemesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Romen Gazetecilere Davet

Kıymaz, Romanya ziyaretinde Atena TV yöneticilerini ve Romen gazetecileri Adıyaman’a davet etti. Türkiye’nin tarihi ve turistik güzelliklerine vurgu yapan Kıymaz, “Romen meslektaşlarımızı Nemrut Dağı’nda güneşin doğuşunu izlemeye ve ülkemizin kültürel zenginliklerini keşfetmeye davet ediyorum. Romanya’da gördüğümüz ilgiden ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Heyette Tanınmış İsimler Yer Aldı

GAP Gazeteciler Birliği heyetinde tanınmış gazeteciler de yer aldı. Ziyarette heyete, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’ın danışmanı Mustafa Bekar ve Romanya Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Dan Constantin eşlik etti. Kıymaz, ayrıca Adıyaman’ın simgelerinden Nemrut Dağı heykellerinin maketleri ve yöresel hediyeler takdim etti.

Heyette Yer Alan Gazeteciler:

Latif Şimşek (Beyaz TV)

Demet Şimşek (Eğitimci-yazar)

Orhan Karakaş (Kalem Medya Grubu)

Z. Selahattin Alptekin (Radyo Tek Medya)

İsmail Türk (Habererk Yayın Grubu)

Murat Çeliker (Doğuş Gazetesi, Günebakış Gazetesi)

Yılmaz Çoban (Haber Yaman Gazetesi)

Kaynak : PHA