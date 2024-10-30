İlçenin kentsel gelişimine katkı sağlamak, afetlere karşı dirençli ve güvenli bir Kahta inşa etmek amacıyla düzenlenecek olan çalıştay, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsiyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, tüm ilçe halkını çalıştaya davet ederek ortak bir çözüm üretme sürecine katkı sunmalarını istedi.

"Program Detayları"

Tarih: 31 Ekim Perşembe

Saat: 09:00

Yer: Çamlık Düğün Salonu

"Çalıştayın program akışı ise şu şekilde olacak"

09:00 - 09:30: Salona Geliş ve Kayıt

09:30 - 10:00: Açılış ve Protokol Konuşmaları, İlçe Protokol Konuşmaları ve Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın Beyin Konuşması

10:00 - 11:00: Çalıştay Müzakereleri

11:00 - 11:15: Kahve Molası

11:15 - 13:15: Çalıştay Müzakereleri

13:30: Yemek ve Kapanış

Prof. Dr. Mahmut Kaya’nın da bilgilendirme yapacağı etkinlikte, ilçenin geleceği üzerine stratejik fikirler ve öneriler sunulacak. Çalıştay sonunda elde edilen veriler, Kahta’nın gelişimine yönelik projelerin temelini oluşturacak.

Kaynak : PHA