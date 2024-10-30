Kongre sürecinin Adıyaman’ın kalkınmasına katkı sunduğunu belirten Alkayış, dostluk ve dayanışma atmosferi içinde gerçekleştirilen kongrelerin olumlu sonuçlar doğuracağına olan inancını dile getirdi.

“Sincik ve Gerger'de Kalkınma Yolunda İlerliyoruz”

Sincik ve Gerger ilçe kongrelerinde konuşan Alkayış, Sincik-Malatya ve Sincik-Kâhta yollarındaki çalışmaların sorunsuz devam ettiğini vurguladı. Sincik halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu sevgiyi dile getiren Alkayış, “Cumhurbaşkanımızın Sincik ilçemize olan muhabbetini tüm halkımız biliyor. Aynı şekilde Sincikli kardeşlerimiz de kendisine içten bir sevgi besliyor,” dedi.

Gerger Kongresi’nde ise Gerger yolundaki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ifade eden Alkayış, Gerger’in ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Alkayış, “Tüm projeleri halkımızın yararına sürdürüyor, ilçelerimizin gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.

"Yeniden Seçilen Başkanlara Tebrik"

Sincik İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Fikret Öksüz ve Gerger İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Mehmet Kutlubay’a görevlerinde başarılar dileyen Alkayış, bugüne kadar görev alan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti. AK Parti’nin her zaman halkın yanında olduğunu belirten Alkayış, halkın dertleriyle hüzünlenip sevinçleriyle neşelendiklerini söyledi.

“Adıyaman’ın Yeniden İnşası İçin Çalışıyoruz”

Konuşmasında depremden büyük oranda etkilenen Adıyaman’ın yeniden inşası konusuna da değinen Alkayış, hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Adıyaman genelinde başlatılan projelerin etap etap hayata geçirildiğini belirtti. Alkayış, “Adıyaman’ın eski canlılığına kavuşması, kalkınması ve daha güçlü bir şehir haline gelmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.

Kongre sürecinin Adıyaman’ın ve ilçelerinin kalkınması için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Milletvekili Alkayış, süreçten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, il ve ilçe bazındaki tüm projelerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA