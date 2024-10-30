Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 2024 yılına dair gerçekleştirdiği faaliyetlerin genel değerlendirmesi yapılırken, ilde istihdamı koruma, geliştirme ve işsizliği önlemeye yönelik alınan tedbirler ve uygulanacak programlar masaya yatırıldı.

2024’te 2.393 Kişiye İşbaşı Eğitim Programı

Toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, Ocak-Eylül 2024 döneminde gerçekleştirilen aktif işgücü programlarının detaylarını paylaştı. Bu dönemde 224 İşbaşı Eğitim Programı açıldığını belirten Varol, 873 erkek ve 1.520 kadın olmak üzere toplamda 2.393 kişinin bu programlardan faydalandığını açıkladı.

Toplum Yararına Programlarda 1.576 Kişi İstihdam Edildi

Aynı dönemde 15 Toplum Yararına Program’ın açıldığını ifade eden Vali Varol, bu programlara 1.026 kadın ve 550 erkek olmak üzere toplamda 1.576 kişinin katıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 yılının ilk dokuz ayında 9 İşgücü Uyum Programı’nın (İUP) açıldığını ve bu programlara toplam 957 kişinin dahil olduğunu söyledi.

1 Milyar 334 Milyon TL Destek Sağlandı

Vali Varol, İşbaşı Eğitim Programları ve Toplum Yararına Programlar kapsamında, Ocak-Eylül 2024 döneminde katılımcılara toplam 1 milyar 334 milyon 843 bin TL ödeme yapılarak Adıyaman işgücü piyasasına ciddi bir maddi destek sağlandığını kaydetti.

Vali Dr. Osman Varol, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasına ve istihdamın artırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, Adıyaman’ın işgücü piyasasına yönelik desteklerin artarak süreceğini vurguladı.

Kaynak : PHA