Vali Varol’un himayesinde gerçekleştirilen resepsiyona; mülki amirler, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, odalar ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra askeri erkan ve emniyet mensupları katıldı.

"Güzel Sanatlar Lisesi’nden Canlı Müzik Dinletisi"

Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin sahne aldığı resepsiyonda, canlı müzik dinletisi konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Cumhuriyet coşkusunu müzikle birleştiren dinleti, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

"Vali Varol’dan Samimi Jestler"

Resepsiyona katılanların masalarını tek tek dolaşan Vali Dr. Osman Varol, davetlilerle yakından ilgilenerek Cumhuriyet’in gelecek nesillere bir miras olarak aktarılmasının önemini vurguladı. Vali Varol’un özellikle resepsiyona aileleriyle katılan çocuklara özel bir ilgi gösterdiği, çocukların ellerini öperek samimi bir jestte bulunduğu gözlemlendi. Bu yaklaşım, resepsiyonun sıcak ve dostane bir havada geçmesine katkı sağladı.

"Gece Hatıra Fotoğrafı ile Son Buldu"

Gece, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Konuklar, Vali Varol’un nezaketinde düzenlenen bu özel geceden memnuniyetle ayrıldı.

Kaynak : PHA