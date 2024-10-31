CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’a geldi. Özel, saat:16.00’da yapılacak olan buluşmanın Esenyurt Cumhuriyet Meydanına alındığını belirterek, İstanbullulara çağrı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü buluşmanın yerinin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirdiğini açıkladı.

Esenyurt'a gelen CHP lideri Özel burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün Esenyurt’un iradesine Esenyurt'ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyım atanarak darbe yapıldı. Bunu protesto etmek üzere, milletimizle durumu paylaşmak üzere programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekili ve yöneticilerimizle Esenyurttayız. MYK’mız Esenyurt ilçe başkanlığında toplanmış durumda. Birazdan başkanlık edeceğim" dedi.

Saat 16’da belediye önü için çağrı yaptıklarını anımsatan Genel Başkan Özel, "Belediye başkanını tutuklayarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk Esenyurt’un en büyük Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ymış. O yüzden bizim sayfamızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbuluları Esenyurtluları saat 16.00’da Cumhuriyet Medyanı’na bekliyoruz. Esenyurtlularla İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız İstanbulun iradesini savunacağız Türkiye'nin geleceğini savunacağız" diye konuştu.