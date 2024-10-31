Çarpmanın şiddetiyle minibüsün altında kalan sürücü, olay yerine hızlıca gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Kazanın ardından emniyet güçleri, otogar çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntılar henüz netleşmezken, minibüs sürücüsünün olay yerindeki gazetecilere yönelik sert tavırları dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği bu tutum, olayın gergin bir atmosferde yaşanmasına neden oldu.

Otogar çevresinde artan trafik yoğunluğu ile birlikte sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapılırken, polis ekipleri kazanın kesin nedeni ve kusur durumunun belirlenmesi için soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA