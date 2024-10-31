Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış’ın yanı sıra milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özhan, İl Başkanı Bülent Kablan, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, ilçe başkanları, belediye başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet katıldı. Alkayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirterek, "Adıyaman heyeti olarak Cumhurbaşkanımızı dinleyip kendilerini Adıyaman’a davet ettik, kentimizin taleplerini doğrudan iletme imkânımız oldu," dedi.

"Adıyaman'a Özel İlgisi Büyük"

Milletvekili Alkayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adıyaman’a büyük bir sevgiyle yaklaştığını ve özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra kenti yeniden ayağa kaldırma çalışmalarında hükümetin büyük bir gayret gösterdiğini ifade etti. Kalıcı konutlardan meydan projelerine, köy konutlarından rezerv alanlarına kadar birçok icraatın devam ettiğini belirten Alkayış, "Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta bazı konutların kurayla teslim edilmesi programına da katıldı," dedi.

"Milletimizin Yanında Hizmete Devam"

AK Parti’nin yol haritasında her zaman milletin yanında yer aldığını vurgulayan Alkayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin öncülüğünde Adıyaman’a hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Alkayış, “Hedefimiz Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da kalkınma hamlesini sürdürülebilir kılmak. AK Parti olarak milletimizin hissiyatını her zaman ön planda tutarak hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kaynak : PHA