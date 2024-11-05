Özel, kayyum atamalarına yönelik eleştirilerini Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında dile getirdi.

"Korkuyla Ülkeyi Yönetmek İstiyorlar, Teslim Olmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'deki konuşmasında, ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve hayat pahalılığına dikkat çekerek, gençlerin ve toplumun diğer kesimlerinin bu sorunlardan uzaklaştırılıp gerginliğe ve çatışmaya sürüklenmeye çalışıldığını söyledi. Özel, “Bu korkuya teslim olmayacağız. Türkiye’nin büyük sıkıntılar yaşayan vatandaşları var; açlık, yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı ve gençlerimizin ümitsizliği var. Bu sorunlar görülmesin diye gençleri, yoksulları, işsizleri çatışmaya, kavgaya çekmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Seçimle Alamayan Akıl, Mardin'e Üçüncü Kez Kayyum Atadı"

Kayyum atamalarına karşı çıkan Özgür Özel, “Bu sabah Mardin halkının iradesini tanımayan ve seçimle kazanamayan bir akıl, Mardin Belediyesi'ne üçüncü kez kayyum atadı. Ahmet Türk’ü Mardinliler seçti, bu iradeye saygı gösterilmeli” diyerek, halkın iradesine müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Ahmet Türk Barışın ve Diyaloğun Temsilcisidir"

Ahmet Türk'ü “barış güvercini” olarak nitelendiren Özel, Türk’ün Türkiye siyasetinde barışın ve diyalogun temsilcisi olduğunu belirtti. Kayyum atamalarını eleştirerek, "Hakkari’de de, Esenyurt’ta da, Halfeti’de de kayyum atamaları yanlıştı. Ahmet Türk gibi bir barış simgesine kayyum atamak, halkın iradesine saygısızlıktır" dedi.

"Mardin’in İradesine Saygı Gösterin"

Mardin halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini belirten Özgür Özel, Türkiye’nin her bölgesinde vatandaşların kendi seçtikleri temsilciler tarafından yönetilmesi gerektiğini savundu. “Bu ülkede Manisa’da, Osmaniye’de, Rize’de seçmen kimi istiyorsa o belediye başkanı oluyor. Mardin’de de Mardinlilerin seçtiği Ahmet Türk’ün belediye başkanlığı yapmasına izin verilmeli” dedi.

"Tüm Diyalog Kanallarını Sonuna Kadar Zorlayacağız"

Kayyum kararlarının geri alınması için siyasi ve sivil toplum kanallarıyla görüşmeler yapacaklarını açıklayan Özel, Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde de girişimlerde bulunacaklarını belirtti. “Birileri bizi çatışmanın parçası yapmaya çalışıyor. Ancak biz bu ülkeyi kardeşçe bir arada yaşatma mücadelesi vereceğiz” dedi.

Özgür Özel, açıklamasını Mardin halkına ve belediye başkanlarına dayanışma mesajı vererek sonlandırdı.

Kaynak : PHA