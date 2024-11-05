Bağcı, şehrin yenilenme sürecinde adeta bir “şantiye alanına” dönüştüğünü ve bu durumun umut verici olduğunu belirterek, “Ancak bazı konular var ki zamanında yapılmadığında, sonradan yapılmasının bir anlamı kalmayacak. Depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen, imar planıyla ilgili hiçbir işlem yapılmamış olması affedilebilir bir hata değildir” dedi.

"İmar Planı Yenilenmeden Gelişen 65 Bin Kişilik Yerleşke Uyarısı"

Bağcı, Adıyaman’ın kuzeyindeki Karadağ bölgesinde yapılan TOKİ projeleri ile yaklaşık 16.443 konutun inşa edildiğini ve burada yaklaşık 65 bin kişinin yaşamasının beklendiğini ifade etti. Bu yeni yerleşkenin şehir trafiği üzerinde büyük bir baskı yaratacağına dikkat çeken Bağcı, “Sabah saatlerinde öğrenciler, memurlar ve esnaf aynı anda şehre doğru hareket edecek. Bu durumda en çok kullanılacak yol ise Zey Caddesi olacaktır” dedi.

Bağcı, Zey Caddesi’nin 40 yıl önceki yapılaşma koşullarıyla inşa edildiğini, ancak günümüzde araç sahipliğinin artması ve nüfusun büyümesi nedeniyle yetersiz kaldığını vurguladı. "Şartlar değişmişken, hâlâ eski imar koşulları uygulanarak aynı binaların yola sıfır ruhsatlarla yapılmasına izin verilmesi hangi aklın ürünü?” diye sordu.

"Genişletme İmkanı Varken Neden Değerlendirilmedi?"

Bağcı, depremin ardından Zey Caddesi gibi yetersiz kalacak caddelerin genişletilmesi için fırsatlar olduğunu ancak bu fırsatların değerlendirilmediğini belirtti. “Kanunen 5 metre çekme yapılması gerekirken, 'Eskiden de böyleydi' denilerek çekme mesafesi olmadan ruhsat vermek hangi bilimsel çalışmanın ürünü?” diye eleştiride bulundu.

"İnşaatlar Tamamlandığında Değişiklik Yapılamayacak"

Şehir plancısı Bağcı, inşaatlar bittikten sonra bu sorunların geri dönülemez hale geleceğini vurguladı. İmar planının yeniden ele alınmasının zorunlu olduğunu belirten Bağcı, “Eğer bu hatalar kartopu gibi büyürse, kentimiz eskisinden daha kötü bir hale gelecektir. Bu vizyonu oluşturmayan ve gerekli kararları almayan her idareci ve teknik eleman, halk nezdinde yarın kınanacaktır,” ifadelerini kullandı.

"Şehrin Geleceği İçin İmar Planı Düzenlemesi Şart"

Bağcı, açıklamasını “Adıyaman’ın geleceğini garanti altına almak için hâlâ zaman varken, şehrin ihtiyaçlarına uygun bir imar planı oluşturulmalı ve bu doğrultuda adımlar atılmalıdır. Bu durum yalnızca şehir planlaması açısından değil, aynı zamanda halkın güvenliği ve yaşam kalitesi açısından da büyük önem taşımaktadır,” diyerek sonlandırdı.

Kaynak : PHA