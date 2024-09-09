Buluş, CHP’nin Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi, demokrasi ve laiklik ilkeleri doğrultusunda tarihsel bir rol üstlendiğini vurgulayarak, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlattı.

“101 Yıllık Gurur ve Onur”

Buluş, 9 Eylül 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan CHP’nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olarak Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana büyük bir misyon taşıdığını ifade etti. Mesajında, CHP’nin kurulduğu günden bu yana halkın iradesini esas alarak toplumsal refah ve adalet için mücadele ettiğini belirten Buluş, partinin temel ilkelerinden olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik anlayışlarının hala yol gösterici olduğunu dile getirdi.

“Atatürk’ün İlke ve Devrimlerine Bağlıyız”

Buluş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk’ün ilke ve devrimlerine olan bağlılığı ile Türkiye’yi daha ileriye taşıma hedefinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, CHP’nin halkın refahını, demokrasiyi ve adaleti esas alan siyaset anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğini söyledi. Bu ilkelerin, Türkiye’nin geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılıklarındaki en önemli rehber olduğunu belirtti.

"Geleceğe Umutla Bakıyoruz"

Buluş, partinin gelecekteki hedeflerine de değinerek, CHP’nin bir sonraki seçimlerde halkın desteğiyle iktidara geleceğine olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi. Bu hedef doğrultusunda daha nice yılları birlik ve beraberlik içinde kutlayacaklarını ifade etti.

Buluş, bu anlamlı gün vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlara şükranlarını sundu.

Kaynak : PHA