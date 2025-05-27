Bursa, Almanya’nın Düsseldorf kentinde ve çevresinde faaliyet gösteren Türk kökenli turizm acentelerini ağırladı. Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, 30 Mayıs itibarıyla Bursa-Stuttgart uçuşlarının başlayacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve SunExpress Havayolları iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında kente gelen turizm profesyonelleri, hem şehri yakından tanıma fırsatı buldu hem de yerel turizm temsilcileriyle iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Programa ev sahipliği yapan Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, etkinliğin tanıtımın ötesinde stratejik bir amaç taşıdığını söyledi.

“BU BULUŞMA SADECE BİR DESTİNASYON TANITIMI DEĞİL”

Bursa’nın tarih, doğa ve üretim ekseninde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Tarihin, doğanın ve üretimin merkezi olan Bursa’mız ile Almanya’da mukim, kökleri memleketimize uzanan kıymetli turizm temsilcileri arasında daha güçlü bağlar kurmak adına bir araya geldik. Bu buluşma sadece bir destinasyon tanıtımı değil; aynı zamanda Bursa’yı Avrupa pazarında daha etkin konumlandırma hedefimizin somut bir adımıdır” dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, SunExpress Havayolları ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bu girişim, Bursa’nın hava ulaşımı altyapısını güçlendirme, Yenişehir Havalimanı’nı uluslararası uçuşlarla bir cazibe merkezi hâline getirme ve Avrupa’daki seyahat profesyonelleriyle sürdürülebilir bağlar kurma hedefimizin bir yansımasıdır” diye konuştu.

YENİŞEHİR’DEN ALMANYA’YA UÇUŞLAR ARTACAK

Yenişehir Havalimanı’ndan Almanya’ya düzenlenen uçuşların artırılmasının sadece ulaşımı değil, kültür, ekonomi ve turizmi de olumlu yönde etkileyeceğini kaydeden Başkan Yılmaz, “Bugün attığımız adımlar, yarının köprülerini kurmaktadır. Kurduğumuz her temas, yeni uçuşların, yeni yatırımların ve yeni iş birliklerinin de müjdecisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çeken Oktay Yılmaz, “Bursa; tarihi mirası, doğal güzellikleri, sağlık turizmi kapasitesi ve ulaşım avantajlarıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da keşfedilmeyi bekleyen en kıymetli destinasyonlarından biridir. Bugün burada sizlerle birlikte bu potansiyeli çoğaltmayı, tanıtımını güçlendirmeyi ve gelecek hedeflerimizi paylaşmayı arzuluyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; Bursa sadece bir şehir değil, bir hikâyedir. Ve bu hikâyeyi birlikte yazmak, birlikte dünyaya anlatmak istiyoruz.” dedi.

30 Mayıs itibarıyla başlayacak olan Bursa-Stuttgart uçuşlarının da hayırlı olmasını dileyen Başkan Yılmaz, Bursa’da gerçekleşen programın düzenlenmesinde katkıları bulunan SunExpress Airlines Kuzey ve Doğu Almanya, İskandinavya ve İngiltere Bölge Müdürü Hakan Ortatepe’ye ve SunExpress Airlines Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen Bölge Müdürü Recep Akın’a teşekkür etti.

Program kapsamında Bursa’nın tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret eden turizm acenteleri, şehrin turizm kapasitesi hakkında bilgi aldı ve yerel sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.