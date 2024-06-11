Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzm. Dr. Muhammed Ali Çınar:

"Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri ve ileride sağlıklı bir hayat sürmeleri için doğumdan ergenliğe kadar uzanan yolculuklarında takip ve tedavilerinin yapılması çok önemlidir. Bu amaçla il genelinde ilk defa hastanemizde prematüre ve çocuk izlem polikliniğini kurduk. Bu amaçla polikliniğimizde yenidoğan muayenesi, kalça ve işitme tarama testleri, aşı takipleri, boy gelişim ve baş çevresi takiplerini yapıyoruz. İştahsızlık, büyüme, gelişme geriliği ve konuşma bozukluğu olan çocuklarımızın takiplerini, diyetisyen, dil, konuşma terapisti ve çocuk gelişimci arkadaşlarla birlikte multidisipliner isimli olarak değerlendiriyoruz ve araştırıyoruz. Ayrıca kliniğimizin içinde bulunan laktasyon polikliniğimizde hemşiremiz annelere anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri açısından ailelere bilgilendirmeler yapıyor. Erken doğan Prematüre ve çocuklarınızın sağlıklı gelişim takipleri için Mhrs üzerinden bu polikliniğimize randevu alabilirsiniz." dedi.

Kaynak : PHA