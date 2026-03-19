Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların ardından yüzde 8,4 oranında değer kazanarak 116 dolar sınırını geçti. Dün 111,90 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,38 dolar seviyesinden tamamlamıştı.

Bugün saat 11.44 itibarıyla kapanışa göre büyük bir sıçrama yapan Brent petrol 116,45 dolardan işlem görürken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 96,41 dolardan alıcı buldu.

Enerji Tesislerine Yönelik Peş Peşe Saldırılar

Petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişin merkezinde, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasındaki rafinerilere düzenlenen saldırılar yer alıyor. Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine yönelik operasyonu üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları harekat süresince İran'daki doğal gaz tesislerini ilk kez doğrudan hedef aldı.

Buna ek olarak, Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının, enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan kanadından yapılan açıklamada ise Riyad'a yönelen dört balistik füzenin imha edildiği ve bir doğal gaz tesisine yönelik İHA saldırısının engellendiği duyuruldu. Kuveyt Petrol Şirketi de Mina Abdullah Rafinerisi'nin İHA ile hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını teyit etti.

Trump'tan İran'a Çok Sert Uyarı

Yaşanan gelişmeler arz güvenliği konusundaki endişeleri en üst seviyeye taşırken, ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin keskin bir açıklama yaptı. Trump, İran Katar'a saldırmadığı müddetçe İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır."

Piyasa uzmanları, Orta Doğu'da stratejik enerji noktalarına yapılan nokta atışı saldırıların petrol arzında uzun süreli aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Teknik analizlerde Brent petrolde 115,21 dolar direnç, 112,14 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.

