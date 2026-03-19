Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca gıda güvenilirliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini korumak amacıyla ülke genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan 95 bin denetim neticesinde, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere toplamda 130 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakan Yumaklı'dan Sıfır Tolerans Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı süresince yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması konusunda taviz verilmediğini belirten Bakan Yumaklı, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda 130 milyon lira idari para cezası uygulandı, 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."



