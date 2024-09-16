Kocaeli'de gençlerle bir araya geldiği etkinlikte konuşan Bilal Erdoğan, EYT düzenlemesinin olumsuz etkilerini ve kendisinin bu düzenleme hakkındaki görüşlerini açıkladı.

"EYT Büyük Bir Felaketti"

Bilal Erdoğan, kendisini "bir ekonomist" olarak tanımlayarak, EYT hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi."

Erdoğan, EYT düzenlemesinin yaratacağı mali yükü eleştirirken, "EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım" ifadesini kullandı ve düzenlemenin getirdiği yükün uzun yıllar devam edeceğine dikkat çekti.

Mülteci Suç Oranlarına İlişkin Açıklamalar

Bilal Erdoğan, etkinlikte mültecilerle ilgili de bir yorumda bulundu. Türkiye’deki mültecilerin suç oranlarının, kendi vatandaşlarının suç oranlarından daha düşük olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az" şeklinde konuştu.

Alternatif Öneri Çağrısı

Erdoğan, EYT’nin getirdiği olumsuz etkilerin yanı sıra, bu düzenlemenin yerine daha iyi alternatiflerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. "Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim" şeklindeki çağrısı, EYT konusunda yapıcı çözümler arayışını da ortaya koydu.

Kaynak : PHA