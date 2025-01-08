Vatandaşlara Bilgilendirme ve Broşür Dağıtımı

Besni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Besni Spor voleybol maçını izlemeye gelen vatandaşlar için spor salonunun önünde bir bilgilendirme standı kuruldu. Standta görevli ekipler, vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele ve güvenlik konularında bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Etkinlik kapsamında, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaparak, benzer etkinliklerin farklı platformlarda devam edeceğini belirtti.

Toplumun Her Kesimine Ulaşmayı Hedefliyorlar

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür etkinliklerle vatandaşların konuya olan duyarlılığını artırmayı ve özellikle gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak durmasını sağlamayı amaçlıyor. Spor etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğü alanlarda gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarının, toplumun geniş kesimlerine ulaşmada etkili olduğu ifade edildi.

Kaynak : PHA