150 Kişilik Ekip Görevlendirildi

04 Ocak 2025 Cumartesi günü başlatılan arama faaliyetlerinde, kara ve sualtında detaylı tarama yapılırken, dron ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. İlk gün itibarıyla görevlendirilen ekipler şunlar:

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü: 5 ekip, 20 personel

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü: Sualtı Grup Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri

İlçe Jandarma Komutanlığı: 3 asayiş komando timi (27 personel), 7 asayiş timi (21 personel), 1 JASAT timi, 1 TEM unsuru, 1 iz takip köpek unsuru ve 51 güvenlik korucusu

AFAD: 30 kişilik ekip

Havadan Destek: 5 dron ve İHA desteği

Toplamda 150 kişilik ekip, Nuriye Parmaksız’ı bulmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Seyhan Sahada İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, kayıp vatandaşın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Seyhan, arama çalışmalarının sürdüğü sahayı ziyaret ederek hem personelden bilgi aldı hem de kayıp Nuriye Parmaksız’ın ailesine destek verdi.

Vatandaşlardan Destek

Arama çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor. Yetkililer, kayıp şahsın bulunabilmesi için herkesin iş birliği içinde olduğunu ifade etti. Çalışmaların, Parmaksız’ın en kısa sürede sağ salim bulunması amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak : PHA