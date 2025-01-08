Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde evine giden 35 yaşındaki kuaför Ömer Karaoğlan, sokakta iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
Kurşunların isabet ettiği Karaoğlan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalleli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karaoğlan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Karaoğlan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Serdal T. ile oğlu Cemal T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss