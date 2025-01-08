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Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Serdal T. ile oğlu Cemal T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kurşunların isabet ettiği Karaoğlan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalleli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde evine giden 35 yaşındaki kuaför Ömer Karaoğlan, sokakta iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

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