Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Besni Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde meydana geldi.

Apartman yöneticisi olan Vakkas Çetintaş'tan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Apartmanın 1'nci katında oturan komşusu tarafından havalandırma boşluğundan telefon sesi geldiğini ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde apartman boşluğuna girildiğinde Çetintaş'ı hareketsiz halde yattığını tespit edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Vakkas Çetintaş'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Çetintaş'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alan yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA