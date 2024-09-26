Öcal, özellikle açık alanda depolanan buğdayların çürümeye terk edilmesiyle büyük ekonomik kayıpların yaşandığını vurguladı. Çiftçilerle birlikte Besni ve çevresinde yaşanan bu olayın tarım politikalarının plansızlığı ve beceriksizliğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

"Yanlış Tarım Politikalarının Bedelini Çiftçi ve Halk Ödüyor"

Asım Öcal, yaptığı açıklamada, hükümetin tarım politikalarındaki plansızlığı ve ilgisizliği eleştirerek, hasat dönemi öncesi yapılan tüm uyarılara rağmen hükümetin gerekli önlemleri almadığını savundu. "Bilgisiz, beceriksiz ve programsız tarım politikalarının faturasını vatandaş ödüyor" diyen Öcal, bu süreçte ithal edilen buğdayların yerli çiftçinin ürününe tercih edilmesini büyük bir hata olarak değerlendirdi.

“Hasat dönemi başladığında TMO silolarını Ukrayna'dan ithal edilen buğdaylarla doldurdu. Çiftçinin ürününü koyacak yer kalmayınca çiftçi tüccara mahkum oldu” şeklinde konuşan Öcal, yerli çiftçinin emeğinin bu şekilde heba edilmesine büyük tepki gösterdi.

Açık Depolama Yöntemi Felaketi: "Milli Servet Heder Ediliyor"

Öcal’ın eleştirilerinde özellikle dikkat çektiği nokta, açık depolama yönteminin yanlış uygulanması sonucu büyük miktarda buğdayın çürümeye terk edilmesi oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açık havada depoladığı ürünlerin yeterli korunamaması sebebiyle büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini ve çöpe gitme riski taşıdığını belirtti. “Bu yöntemin profesyonelce uygulanması gerekirken, yapılan hatalar nedeniyle milli servet çürüyerek yok oluyor” dedi.

Besni’nin Bostancık mevkiinde açık alanda depolanan buğdayların çürüdüğünü ve çiftçilerin büyük kayıplar yaşadığını vurgulayan Öcal, çiftçilerin tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Yazık, bin bir emekle ürettiğimiz milli servet heder olup gidiyor.”

Öcal, Adıyaman Kızılcahöyük bölgesinde de benzer sorunların yaşandığını belirterek, depolama alanlarında çürüme kokusunun uzun mesafelerden fark edilebildiğini söyledi. Yetkililerin bu durumu gizlemeye çalıştığını ileri süren Öcal, "Mızrak çuvala sığmıyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

"İthal Buğday Depolamak, Kendi Üreticisinin Ürününü Çürütmek İhanettir"

Öcal, hükümetin ithal buğdayları önceliklendirerek yerli üreticiyi mağdur etmesini sert bir dille eleştirdi. "İthal ürünlerle siloları doldurup, yerli çiftçinin buğdayını açık alanda çürümeye terk etmek hainlik değil de nedir?" ifadelerini kullanan Öcal, bu uygulamanın yerli tarımı ve üreticiyi hedef aldığını söyledi. İthal ürünler üzerinden birkaç buğday ithalatçısına kazanç sağlandığını ileri süren Öcal, bu durumun Türk tarımına ve Türk halkına ihanet olduğunu belirtti.

Türkiye Genelinde Benzer Sorunlar: “Ülkenin Her Tarafı Buğday Çöplüğüne Dönüştü”

Öcal, yalnızca Adıyaman’da değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de benzer sorunların yaşandığını söyledi. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’in Balıkesir Gönen’de benzer görüntüleri gündeme getirdiğini hatırlatan Öcal, “Bu demek oluyor ki ülkenin her tarafı buğday çöplüğüne dönüşmüş” diyerek, TMO’nun uygulamalarını eleştirdi.

Öcal, bu durumun tarım bakanlığının beceriksizlik ve bilgisizliğinin açık bir göstergesi olduğunu savunarak, yetkililerin derhal hesap vermesi gerektiğini vurguladı. “Bu görüntüler milli servetin çöpe dönüştürüldüğünün belgesidir” diyen Öcal, ülkenin kıt kaynaklarının bu şekilde heba edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Milli Servetin Korunması İçin Acil Önlemler Çağrısı

CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, yaşanan bu durumun milli servetin korunamaması anlamına geldiğini ve ülkenin tarımda çok büyük zararlar gördüğünü ifade ederek, hükümete ve yetkililere acilen önlem almaları çağrısında bulundu. “Çiftçilerimizin emeği boşa gitmesin, milli servet heba edilmesin” diyerek, tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA