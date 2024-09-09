"Okullarda Kadrolu Temizlik Personeli Yok"

Eğitim-İş Besni Temsilcisi Ertuğrul Kurt adına açıklama yapan Eğitim-İş Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Arıcı, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Besni'deki okullarda da kadrolu temizlik personelinin bulunmadığını ifade edilerek, bu ihtiyacın daha önce Toplum Yararına Program (TYP) adıyla geçici işçi alımı yoluyla kısmen karşılandığı belirtildi. Ancak yeni programın bu çözümü bile geriye götürdüğünü öne sürdü.

"İUP İşçi Sömürüsüne Dayalı"

İUP'nin, geçici işçilerin daha kötü şartlar altında çalıştırılmasına neden olacağı belirtilen Arıcı, işçilerin 10 aylık sözleşmelerle düşük ücretler karşılığında çalıştırılacağını vurguladı. İlk ay için haftada 5 gün, ardından haftada 3 gün çalışacak işçilere günlük sadece 560 TL yevmiye verileceğini ifade eden Arıcı. İlk ay çalışmanın tam olması durumunda bile işçilerin sadece 12 bin 320 TL maaş alacağını, sonraki aylarda bu rakamın 7 bin 280 TL'ye düşeceğini açıkladı. Ayrıca çalışanların sadece bireysel sağlık sigortasına tabi olacağını, emekliliğe yansıyacak bir sigorta sisteminin olmadığının da altnı çizdi.

"Bu Proje Yanlıştır, Derhal İptal Edilmelidir"

Eğitim İş Besni Temsilcisi Ertuğrul Kurt imzalı açıklamayı okuyan Abidin Arıcı, bu proje ile ev geçindiren, ailesine bakmak zorunda olan kişilerin zor şartlar altında çalışmaya zorlanacağını belirtilerek, programın işçi sömürüsü olduğunu iddia etti. Arıcı, eski sistem olan TYP programının bile daha iyi olduğunu, en azından okullardaki temizlik personeli ihtiyacının daha insani şartlarda karşılandığını savundu.

Arıcı, sözlerini şu çağrıyla noktaladı: "Bu yanlış projeden hemen dönülmesi ve en azından bir önceki programla okullardaki temizlik personeli eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir."

Eğitim-İş Besni temsilciliğinden Ertuğrul Kurt imzasıyla ve Abidin Arıcı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlçemizde ve Türkiye'nin büyük bir kısmında okullarımızda kadrolu temizlik personeli bulunmamaktadır. Uzun zamandır Toplum Yararına Program adı verilen çalışma ile 9 ay süre ile geçici personel alımı ile bu eksiklik kısmi olarak karşılanmakta idi. Çalışan personele 9 ay boyunca asgari ücret ve sigorta yapılır idi.

2024/2025 eğitim öğretim yılında okullarda temizlik personeli problemini gidermek için İş Gücü Uyum Programı denilen yeni bir çalışma da bulunup kısa ad olarak ta İUP adı verilmiştir. İUP adı verilen proğram tamamen işçi sömürüsüne dayanan bir programdır. Çalışacak kişiler ile 10 aylık bir sözleşme imzalanacak olup yevmiye usulü günlük sadece 560 tl verilecektir. İlk bir ay işçiler haftada 5 gün çalışacak ilk bir aydan sonrada haftada 3 gün çalışacaktır. İlk bir ay hiç tatil olmaz ise aylık sadece 12320 tl alacaklar ondan sonraki aylarda da 7280 tl alacaklar. Ayrıca çalıştıkları sürede de sadece sadece bireysel sağlık sigortası yapılacak olup emekliliğe yansıyacak sigorta olmayacaktır.

Bu proje ile ev geçindirecek çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek insanlarımız aranmamakta 3 kuruşa çalıştırılarak emeği sömürülecek insanlar aranmaktadır.

Bu yanlış projeden hemen dönülmesi en kötü ihtimal bir önceki projeye göre okullardaki temizlik personeli sıkıntısının giderilmesi gerekmektedir."

Kaynak : PHA