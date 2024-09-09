Adıyaman Valiliği tarafından Altınşehir İlköğretim Okulu’nda düzenlenen programda Başkan Tutdere, öğrenci ve ailelerle tek tek selamlaşarak sıcak karşılandı. Başkan Tutdere, sınıfları ziyaret ederek çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi ve minik öğrencilere hediyeler dağıttı. İlk ders zilinin çaldığı bu özel günde, çocukların heyecanını paylaşan Başkan, veliler ve öğretmenlerle eğitimin önemine vurgu yaptı. Adıyaman Belediyesi’nin her zaman çocukların ve ailelerin yanında olacağını belirten Başkan Tutdere, eğitimin, şehrin geleceği için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında, 6 Şubat depremine atıfta bulunan Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı: “Bugün çocuklarımız kadar biz de heyecanlıyız. 6 Şubat depreminin izlerini taşıyan kentimizde, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, bugün yavrularımızla birlikte eğitim hayatının ilk zilini karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim, hem şehrimizin yaralarının sarılması hem de geleceğimizin inşası için vazgeçilmezdir. Adıyaman Belediyesi olarak, çocuklarımızın huzurlu ve başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri için üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Ailelerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Programın ardından Başkan Tutdere, çocuklarla yakından ilgilenerek, velilerin dilek ve önerilerini dinledi. Yeni eğitim öğretim yılına dair umutlarını paylaşan Başkan, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak : PHA