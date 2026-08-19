Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak, yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla şehir genelinde mevzuata aykırı tabela, reklam panosu ve görsellere yönelik kapsamlı denetim başlattı.

Kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında, görüntü kirliliğine neden olan ve kamusal alanların kullanımını olumsuz etkileyen unsurlar tek tek tespit edildi. Özellikle kaldırımları işgal ederek yaya geçişini zorlaştıran, sürücülerin görüş ve dikkatini olumsuz etkileyerek trafik güvenliği açısından risk oluşturan, izinsiz yerleştirilmiş reklam panoları ve yönlendirme tabelaları zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimler öncesinde iş yeri sahiplerine mevzuata aykırı uygulamaların giderilmesi konusunda gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Uyarılara rağmen kurallara aykırı uygulamalarını sürdüren işletmeler hakkında tutanak tutulurken, mevzuata riayet etmeyen iş yerlerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Denetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaların öncelikli amacının ceza uygulamak değil; kent düzenini, kamu yararını ve vatandaşların güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Başkan Tutdere, 'Adıyaman'ımızı hep birlikte daha düzenli, daha güvenli ve daha güzel bir şehir haline getirmek istiyoruz. Yürüttüğümüz denetimlerin temel amacı ceza kesmek değil; vatandaşlarımızın kaldırımlarda ve caddelerde güvenle hareket edebilmesini sağlamak, kent estetiğimizi korumak ve ortak yaşam alanlarımızdaki düzeni güçlendirmektir. Esnafımızın bu konuda göstereceği hassasiyet, şehrimizin çehresini güzelleştirme çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Tüm esnafımızı kurallara uymaya, belediyemizle iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmeye davet ediyorum' diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent estetiğini bozan, kamusal alanları işgal eden ve yaya ile trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurlara yönelik denetimlerini kent genelinde kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.