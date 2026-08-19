AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Ağır Ceza Başkanı Bedri Aydoğan ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek'i ziyaret etti.

Milletvekili Mustafa Alkayış'ın Adıyaman Adliyesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlere AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Kadın Kolları Başkanı İlknur Tel Altıngök ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Milletvekili Alkayış, görevlerine yeni başlayan Adıyaman Ağır Ceza Başkanı Bedri Aydoğan ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Alkayış ve beraberindeki heyet, Adıyaman'da yürütülen adalet hizmetleri, devam eden yatırımlar ve kentin adalet altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Alkayış, Adıyaman'ın yeniden imar ve ihya sürecinde adalet hizmetlerinin güçlü, hızlı ve etkin şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Adıyaman'da hayata geçirilen Besni Adalet Sarayı, Adıyaman İdare Mahkemesi Ek Hizmet Binası, Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü ve Tarım Mükemmeliyet Merkezi gibi yatırımların adalet hizmetlerinin fiziki ve kurumsal kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade eden Alkayış, vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Alkayış, 'Depremin ardından şehrimizi her alanda yeniden ayağa kaldırırken adalet hizmetlerimizi de aynı anlayışla güçlendiriyoruz. Modern, güvenli ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren adalet yapılarımızla Adıyaman'da adalete erişimi daha hızlı ve etkin hale getirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Adıyaman'ın ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydeden Alkayış, kentteki mevcut yatırımların üzerine yenilerini eklemek için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Adaletin güçlü olduğu, vatandaşın devletine olan güveninin daha da pekiştiği bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Milletvekili Alkayış, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Bedri Aydoğan ve Özgür Celbek'e teşekkür ederek yeni görevlerinin Adıyaman ve kent sakinleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.