Festival, Karacaören Köyü Muhtarı Selim Bozan’ın üzüm bağında organize edildi ve geleneksel üzüm çiğneme ile pekmez kaynatma gibi etkinliklerle renklendi.

"Geleneksel Üzüm İşleme Etkinlikleri"

Festivalin en dikkat çeken aktiviteleri arasında, bağlardan toplanan üzümlerin şireye çevrilerek pekmez, pestil ve sucuk gibi geleneksel ürünlerin hazırlanması yer aldı. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, festivale katılarak pekmez yapım sürecine eşlik etti. Etkinliğin, bölgedeki üzüm bağcılığı kültürünü tanıtma ve üreticilere destek olma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Üreticilere Destek ve Tarımsal Gelişim"

Kahta İlçe Tarım Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, Kahta’da 16 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirtti ve bu yıl tarımsal gelişimi desteklemek amacıyla 23 çiftçiye üzüm sıkma makineleri dağıtıldığını hatırlattı. Festivalin, hem üzüm üreticilerini teşvik etme hem de bölge ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlama noktasında önemli bir adım olduğu ifade edildi.

"Bağbozumu Müzesi Müjdesi"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, geleneksel Kerge kültürünün korunması ve geleceğe taşınması amacıyla bir Bağbozumu Müzesi kurulacağının müjdesini verdi. Başkan Hallaç, "Bu festivalle birlikte kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha büyük etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

"Renkli Anlar ve Halay Coşkusu"

Festivalin ilerleyen saatlerinde sahne alan Türk Halk Müziği Sanatçısı Recep Tanyıldız, hareketli şarkılarıyla etkinliğe renk kattı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, halaylarla festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Geniş Katılımla Gerçekleştirildi"

Kerge Festivali’ne Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Kahta İlçe Tarım Müdürü M. Selim Yıldırım, AK Parti Kahta İlçe Başkan Vekili Gaffar Çelebi, İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, çeşitli kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PHA