Hastane Toplantı Salonunda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109.yıldönümü anma programına Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Helli, protokol üyeleri, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından acıkış konuşmaları gerçekleştirildi.

Daha sonra kürsüye çıkan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Helli, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen milletin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu belirtti.

Canlarını seve seve feda ederek kahraman gazilerin ve şehitlerin, vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Başhekim Helli, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Bu eşsiz zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'na da meşale olmuştur. Çanakkale Savaşları; Milletimizin, tarih önündeki hesaplaşmalarından biridir. Bu zafer vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir. Çanakkale destanı, ateşten günler yaşadığımız milli mücadele yılları için hem moral, hem ışık, hem de yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önsözü olmuştur. Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi bir azmin ve inancın zaferidir. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşıyorsak bunu hiç şüphesiz ki atalarımızın istikbalimiz adına verdikleri cana borçluyuz. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. 18 Mart Şehitler Günü ve bugüne adını veren Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum."

Program sonunda şehitler için dua edildi.



Kaynak : PHA