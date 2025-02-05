Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin katılımıyla gerçekleşen "Adıyaman ve Deprem" konferansında, kentin depreme dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımları değerlendirdi. Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Tutdere, bilimin rehberliğinde hareket edeceklerini belirtti.

"Japonya Depremi Gündeminden Çıkardıysa, Biz de Başarmalıyız"

Japonya'nın, aldığı tedbirlerle büyük depremleri en az zararla atlattığını belirten Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem, Adıyaman için üzünç ve yıkım demek. Ancak insan kayıplarının önünü almak ve yıkımı en aza indirmek için gerekli tedbirleri almalıyız. Yaklaşık iki ay önce Japonya'ya giderek orada depremi felaket olmaktan çıkaran uygulamaları yerinde inceledim. Japonya, bu konuda önemli bir başarıya ulaştı. Biz de edindiğimiz bilgileri hayata geçirmek için harekete geçtik. Japonya depremleri gündeminden çıkardıysa, biz de aynını başarmalıyız."

"Milletvekilliği Dönemimde de Depremle İlgili Çalışmalar Yaptık"

Milletvekilliği görevinde de depreme karşı alınması gereken önlemleri sürekli gündeme getirdiğini belirten Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"Parlamentoda bulunduğum süre boyunca, 6 Şubat depremini yaşayan bir kentin milletvekili olarak, gerekli adımların atılması için çaba harcadım. Hükümetin ve ilgili bakanlıkların harekete geçmesi için defalarca çağrı yaptım. Belediye başkanı olarak da bu konunun takipçisi olacağım. Kentimizin deprem riskini göz ardı etmeden, bilimsel veriler doğrultusunda hareket edeceğiz."

"Bilimsel Verilerle Hareket Edeceğiz"

Adıyaman Belediyesi'nin, kenti depreme karşı daha dirençli hale getirmek için Adıyaman Üniversitesi akademisyenleriyle iş birliği yapacağını belirten Tutdere, bilim insanlarının rehberliğinde hareket edeceklerini söyledi:

"Belediye olarak bilim insanlarımızın rehberliğinde yeni projeler geliştireceğiz. Akademisyenlerimizle iş birliği yaparak kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği konularında somut adımlar atacağz. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarının acılarını paylaşıyorum."

Moriwaki'den Zemin Uyarısı

Konferansta bilimsel değerlendirmelerde bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Adıyaman'ın fay hatları üzerindeki konumuna dikkat çekerek, konut alanlarının zemini sağlam bölgelere kaydırılması gerektiğini belirtti.

"Evet, burada fay hattı var ve her zaman deprem olabilir. Bu nedenle hasarlı binalara dikkat edilmelidir. Zemini sağlam olan, kayalık ve yüksek bölgelerde inşa edilen yapılar depreme daha dayanıklıdır. Kentsel dönüşüm sürecinde bu kriterler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü depreme karşı en önemli faktör, zeminin sağlamlığıdır."

Kaynak : PHA