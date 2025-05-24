Murat Kayış: "Ankara’da olmak ayrı bir mutluluk"

Mutenâ Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, açılış konuşmasında, “Ülkemizin merkezinde böyle bir kültürel programı organize etmek bizler için büyük mutluluk. Bugün çok özel bir konsept hazırladık. Verimli bir gün olacağına inanıyorum. Beşinci yıla özel programlarımız zaman içinde farklı şehirlerde de devam edecek” dedi.

Kayış, konuşmasında geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden hemşehrisi Sırrı Süreyya Önder’e de değindi. Duygusal anların yaşandığı salonda, “Bugün burada okuduğum tüm şiirleri onun aziz hatırasına adıyorum” diyen Kayış, konuşmasının ardından sahnede bir şiir seslendirdi.

Sanatın Birleştiği Gecede Türküler ve Şiirler Yürekleri Isıttı

Gecede, Akasya Müzik Grubu kurucusu, opera sanatçısı ve yazar Ali Yılmaz, iki arkadaşıyla birlikte sahne aldı. Grubun seslendirdiği türküler, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Etkinliğe edebiyat dünyasından önemli isimler de şiirleriyle katkı sundu. Şair ve yazar Hikmet Dönmez, Elif Özlem Durak, Ahmet Yılmaz ve tiyatro oyun yazarı Mustafa Arslantaş sahnede kendi şiirlerini seslendirdiler. Katılımcılar, edebiyat dolu dakikalarda duygu yoğunluğu yaşadı.

Siyasetçi ve yazar Hanifi Çavuş ise şiir tadındaki denemesini okuyarak programa anlamlı bir katkı sundu. Müziğin güçlü sesi olarak tanınan, O Ses Türkiye yarışmasında başarı elde eden Güven Taştan, programda sahne alarak türküleriyle geceye renk kattı.

Ankara’dan Türkiye’ye Uzanan Kültür Köprüsü

Mutenâ Dergisi’nin 5. yılına özel olarak düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, farklı sanat disiplinlerinden gelen isimler Ankara’da aynı çatı altında buluştu. Programın sonunda konuşan katılımcılar, kültür-sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak bu tür organizasyonların devamını dilediklerini belirtti.

Kaynak : PHA