Toplam 4,5 Günlük Tatil

Açıklamaya göre kamu çalışanları için tatil süreci şu şekilde olacak:

5 Haziran Perşembe (Arefe günü): Öğleden sonra idari izin

6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. günü

7 Haziran Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran Pazartesi: Bayramın 4. günü

Bu durumda kamu personeli için toplamda 4,5 günlük bir idari izin uygulanacak. Tatil 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayıp, 9 Haziran Pazartesi akşamı sona erecek.

Altun'dan Bayram Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.”

Altun ayrıca bayramın, toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni ederek, yola çıkacak vatandaşlara sağlıklı ve hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak : PHA