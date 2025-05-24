Etkinlikte, “Lezzetlerin Efendisi” olarak tanınan Eğitmen Şef Mehmet Sinan Yılmaz ile Şef M. Sait Yılmaz önderliğinde katılımcılara özel bir yemek sunumu ve tanıtımı gerçekleştirilecek. ATAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Fatih Adıyaman’ın davetiyle organize edilen etkinlikte, yöresel lezzetlerden biri olan Hıtap katılımcılara ikram edilecek.

Gastronomi ile Tescile Giden Yol

Etkinliğin en önemli amaçlarından biri ise Adıyaman’a özgü yöresel lezzetlerin coğrafi işaret tescili için tanıtım ve başvuru sürecine katkı sağlamak. Özellikle “Hıtap” gibi geleneksel yemeklerin tanıtımı sonrası coğrafi işaret başvurusunun yapılması planlanıyor.

Kültür, Müzik ve Lezzet Bir Arada

Program kapsamında:

Halk oyunları gösterileri,

Geleneksel Harfane kültürü,

Canlı müzik dinletisi,

Hıtap ve içecek ikramı,

Yöresel yemeklerin tadımı gibi çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere kültürel bir şölen sunulacak.

Adıyamanlılara ve gastronomi meraklılarına hitap eden etkinlikte, şehrin kültürel ve mutfak mirası gelecek nesillere taşınacak.

ATAD’dan Davet Var

Etkinlikle ilgili açıklama yapan ATAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Fatih Adıyaman, tüm halkı programa davet ederek, “Yöremizin eşsiz lezzetlerini ve kültürel mirasını birlikte tanıyalım, tanıtalım. Bu değerleri birlikte sahiplenmek bizim asli sorumluluğumuzdur” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA