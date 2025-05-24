Üç Farklı Olayın Faili Oldukları Belirlendi

Diyarbakır Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, Alican Çakır kod adlı A.G. adlı örgüt yöneticisinin talimatlarıyla hareket eden F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli şüphelilerin;

10 Nisan 2025 tarihinde Diyarbakır Kayapınar’da bir iş yerini kurşunladığı,

26 Mart 2025 tarihinde yine Kayapınar’da bir iş yerine molotof kokteyliyle saldırı düzenleyerek kundakladığı ve 22 Mayıs 2025’te Batman’da bir iş yerini kurşunladığı tespit edildi.

Operasyon 23 Mayıs’ta Kayapınar’da Gerçekleştirildi

3 şüpheli, 23 Mayıs 2025 günü Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda:

(2) adet ruhsatsız tabanca,

(130) adet tabanca mermisi,

(1) adet 6136 sayılı kanun kapsamında kama,

(2) adet cep telefonu ele geçirildi.

Mahkemece Tutuklandılar

Jandarma tarafından yürütülen soruşturmanın ardından gözaltına alınan üç şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Yapılan sorgu ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan F.A., R.Y. ve R.K. isimli zanlılar mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma’dan Kararlılık Mesajı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Daltonlar Suç Örgütü’ne yönelik bu son operasyon, örgütün bölgedeki eylem kapasitesine ciddi bir darbe olarak değerlendirilirken, soruşturmanın genişletilerek örgüt lideri Alican Çakır ve diğer bağlantıların da ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak : PHA