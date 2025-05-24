Gülbahar SÜNGÜ – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan dönüşü yaptığı “Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok” açıklamasına sert bir yanıt verdi. Bahçeli, Erdoğan’ın sözlerini “adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değil” şeklinde değerlendirerek, “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur” dedi.

Erdoğan Ne Demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşünde yaptığı açıklamada, yeni anayasa çağrısını kişisel bir hedefe bağlamadığını vurgulayarak, “Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok, bu anayasayı kendim için değil, ülkem için istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler siyaset kulislerinde yeni bir tartışma başlatırken, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bahçeli: “Açıklama Hakkaniyetli Değil”

Yazılı bir açıklamayla Erdoğan’ın sözlerine tepki gösteren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.”

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin “yeni yüzyıl yol haritasını çizen lideri” olduğunu belirterek, bu yolculukta Erdoğan’a duyulan ihtiyacın “tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeği” olduğunu vurguladı.

“Yolundan Caymaya Hakkı Yok”

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi için Erdoğan’ın liderliğinin vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur” dedi.

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir.”

“Tarihi Geriden Yazmak Akıl Dışıdır”

Bahçeli açıklamasında, Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye’nin “aşılmaz engelleri geçtiğini”, küresel vizyon kazandığını belirtti. “Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır, tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir” sözleriyle de Erdoğan’ın görevde kalması gerektiği görüşünü pekiştirdi.

“Cumhur İttifakı’nın Duruşu Net”

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Erdoğan’a olan desteğinin devam ettiğini vurgulayarak, “Kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak bizde yoktur” dedi.

Kaynak : PHA