31 Mart Yerel seçimlerinde yüzde 51,29 oy oranı ile belediye başkanı seçilen Başkan Tutdere, ‘Seçim Sonrası Yaptıkları Çalışmalarla Vatandaş Memnuniyet Düzeyi En Yüksek İl Başkanları’ araştırmasında Türkiye’nin en başarılı üçüncü belediye başkanı oldu.

Yüzde 57,5 memnuniyet düzeyi ile üçüncü sıraya yerleşen Başkan Tutdere’nin önünde;; yüzde 58,4 ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve yüzde 63,6 ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yer aldı.

"Bu başarı hepimizin”

Söz konusu başarısı için Adıyamanlı hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Tutdere, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, "Mücadelemiz ve çabamız sevdamız Adıyaman için, Adıyamanlı hemşehrilerimiz için. Deprem sonrası irili ufaklı birçok sorunla boğuşan kentimiz ve her hizmetin en iyisini hak eden hemşehrilerimiz için canı gönülden çalışmaya devam edeceğiz. Sabırla ve çok çalışarak bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Teşekkürler Adıyaman, bu başarı hepimizin.” ifadelerine yer verdi.



Kaynak : PHA