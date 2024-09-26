Besni Eğitim Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen bu etkinlik, hem şehir için moral kaynağı hem de eğitim adına önemli bir adım olarak görülüyor.

"Eğitim Bayramının Önemi Vurgulandı"

Dünyada ilk ve tek olan Besni Eğitim Bayramı’nın, Adıyaman ve Besni için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Tutdere, bu organizasyonun şehrin yaralarını sarmasına yardımcı olacağını vurguladı. Tutdere, etkinliğin deprem sonrası toparlanma sürecine katkıda bulunacağını ifade etti.

"Başkan Tutdere'nin Videolu Daveti"

Videolu bir mesajla Besni Eğitim Bayramı’na davet eden Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman'ın ve Besni'nin kıymetli dostları, dünyada ilk ve tek olan Besni Eğitim Bayramımız, 27-28-29 Eylül tarihlerinde Besni'de gerçekleştirilecektir. Besni Eğitim Vakfımızın öncülüğünde düzenlenen bu zengin içerikli bayram etkinliğine, tüm dostlarımızı ve hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu organizasyonla yaralarımızı sarmaya ve hemşehrilerimize moral kazandırmaya katkı sağlayacaksınız. Hepinizi bu anlamlı bayrama bekliyoruz.”

"Eğitime Verilen Destek ve Toplumsal Dayanışma"

Başkan Tutdere, Besni Eğitim Bayramı’nın Adıyaman’ın eğitim kültürüne büyük katkı sağladığını ve halkın bu etkinliğe katılımının önemli olduğunu belirtti. Tutdere, özellikle deprem sonrası zor günler geçiren şehrin bu tür etkinliklerle toparlanma sürecine girdiğini ve bu etkinliğin toplumsal dayanışmayı pekiştireceğini vurguladı.

Kaynak : PHA